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Видео Рубио отказался назвать Путина военным преступником

Марко Рубио
Марко Рубио Фото: Reuters/ScanPix

Госсекретарь США Марко Рубио отказался назвать российского диктатора Владимира Путина военным преступником, пишет "Украинская правда".

Во время ответов на вопросы в комитете по иностранным делам Палаты представителей США Рубио вступил в напряженную дискуссию с конгрессменом-демократом Биллом Китингом, который первым задал вопрос о том, была ли Россия агрессором в этой войне.

"Да, Россия вторглась в Украину. Они туда вторглись, да", - сказал Рубио.

После этого Китинг задал вопрос, является ли Путин военным преступником.

"Вы можете взглянуть на произошедшие там инциденты и, безусловно, охарактеризовать их как военные преступления, но наша цель - положить конец войне", - уклончиво ответил Рубио.

После этого Китинг повторил вопрос.

"Мы не можем закончить войну, не говоря с господином Путиным", - сказал Рубио. Китинг перебил его, повторив свой простой вопрос о том, является ли Путин, с которым США ведут переговоры, военным преступником.

"Я отвечу на ваш вопрос, - сказал Рубио. - И ответ в том, что совершены военные преступления. Без сомнений. Но кто за это был ответственным, для этого будет свое время и место. А сейчас задача - завершить войну".

Китинг еще несколько раз повторил свой вопрос, но так и не получил прямого ответа.

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