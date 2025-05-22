Из-за атаки украинских дронов в Москве нарушена работа нескольких аэропортов

Росавиация сообщила, что полеты приостановлены в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своем Telegram-канале, что силы ПВО сбили 23 украинских беспилотника, которые с полуночи летели в сторону Москвы. Он также заявил, что в среду по городу было запущено 27 беспилотников.

Украинские беспилотники также атаковали другие объекты на территории России. В результате атаки на заводе по производству полупроводников в Орловской области России произошел пожар, а в Липецкой области была нарушена работа интернета. Перебои со связью наблюдались также в Московской, Воронежской и Тульской областях.