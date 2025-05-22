У берегов Крита и Санторини произошло мощное землетрясение

Пока что информации о сильных разрушениях нет.

CCTV footage of 6.1 Earthquake in Heraklion, Crete, Greece pic.twitter.com/1G5rVlajrJ — Disasters Daily (@DisastersAndI) May 22, 2025

Эпицентр землетрясения находился в 82 километрах к северо-востоку от столицы Крита Ираклиона на глубине 68 километров. Землетрясение произошло в 6:19 утра по латвийскому времени. Журналисты AFP сообщили, что землетрясение ощущалось даже в Афинах и Египте.

По словам представителя Института геодинамики Национальной обсерватории Афин, землетрясение произошло на большой глубине, и особых причин для беспокойства у людей нет.

🔴 #UltimaHora Acabamos de vivir en directo en #Santorini el terremoto de de magnitud 6 (prelim) que se ha producido hace unos minutos. Se ha movido todo durante unos 15 segundos.



La gente ha salido a la calle. Hay derrumbes en la caldera.#Greece #earthquake@geologoenapuros pic.twitter.com/xibyZSB9jF — Samuel Biener (@samuel_biener) May 22, 2025

Государственное информационное агентство ANA сообщило, что пожарные службы Крита были приведены в состояние повышенной готовности, а пожарные машины патрулируют остров, чтобы следить за ситуацией.

Мэр Ираклиона Алексис Калокеринс сообщил телеканалу ERT, что в городе нет серьезных проблем и нет необходимости закрывать школы.

Около недели назад на острове Каш недалеко от Крита произошло землетрясение магнитудой 6,1.

За последние месяцы в популярном среди туристов регионе произошло несколько землетрясений, в результате чего на Санторини и соседних островах были временно закрыты школы. Эти землетрясения не нанесли серьезного ущерба, никто не погиб.