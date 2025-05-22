Чт, 22.05.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

У берегов Крита и Санторини произошло мощное землетрясение

Фото статьи
Фото: Reuters/ScanPix

В четверг на греческих островах Санторини и Крит произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщает AFP со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Пока что информации о сильных разрушениях нет.

Эпицентр землетрясения находился в 82 километрах к северо-востоку от столицы Крита Ираклиона на глубине 68 километров. Землетрясение произошло в 6:19 утра по латвийскому времени. Журналисты AFP сообщили, что землетрясение ощущалось даже в Афинах и Египте.

По словам представителя Института геодинамики Национальной обсерватории Афин, землетрясение произошло на большой глубине, и особых причин для беспокойства у людей нет.

Государственное информационное агентство ANA сообщило, что пожарные службы Крита были приведены в состояние повышенной готовности, а пожарные машины патрулируют остров, чтобы следить за ситуацией.

Мэр Ираклиона Алексис Калокеринс сообщил телеканалу ERT, что в городе нет серьезных проблем и нет необходимости закрывать школы.

Около недели назад на острове Каш недалеко от Крита произошло землетрясение магнитудой 6,1.

За последние месяцы в популярном среди туристов регионе произошло несколько землетрясений, в результате чего на Санторини и соседних островах были временно закрыты школы. Эти землетрясения не нанесли серьезного ущерба, никто не погиб.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх