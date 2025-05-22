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Норвежец рассказал, как бросился купаться в луже в центре Риги

Перевод: rus.tvnet.lv
Фото статьи
Фото: Ekrānuzņēmumi no video, privātais arhīvs

Снятое Томом Гревиньшем видео бегуна, который танцует под песню Queen и бросается купаться в лужу, стало популярным в Instagram, нашелся там и сам пловец. Норвежец Андре Микаэль Хеймволл, который уже восьмой месяц путешествует на трейлере. Мы позвонили ему, когда он направлялся в Эстонию, 22-летний Андре рассказал, что находился в Латвии долго - 20 дней. "Потому что мне здесь очень нравится, люди очень дружелюбны, открытое море - как океан, я почувствовал себя там как дома - из-за природы", - говорит он.

Андре глубоко впечатлен тем, насколько хоккей увлекает латвийцев всех возрастов. "Настоящая страсть!", - подчеркивает Андре. А как со страстью в жизни? Норвежец смеется. За восемь месяцев он не влюбился ни в одну девушку. "Но несколько латвийских девушек были очень хороши".

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