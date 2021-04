"Самый большой мудак Голливуда" по версии СМИ. Кто он?

В 2014 году издание PageSix назвало Рудина "самым большим мудаком Голливуда". Тогда вышел материал "Человек, известный как самый большой мудак Голливуда" (The man known as Hollywood’s biggest a-hole). В нем журналисты утверждали, что Рудин выталкивал своих помощников из автомобилей на ходу, увольнял из-за неправильно купленных булочек, неверно произнесенного имени или отказа прийти на похороны.