"Самый большой мудак Голливуда" по версии СМИ. Кто он?

В 2014 году издание PageSix назвало Рудина "самым большим мудаком Голливуда". Тогда вышел материал "Человек, известный как самый большой мудак Голливуда" (The man known as Hollywood’s biggest a-hole). В нем журналисты утверждали, что Рудин выталкивал своих помощников из автомобилей на ходу, увольнял из-за неправильно купленных булочек, неверно произнесенного имени или отказа прийти на похороны.

Издание пишет, что бывший сотрудник продюсера Эндрю Коулз рассказал, как однажды, когда шеф не успел на самолет, он был зол и разбил монитор Apple о руку своего ассистента. Последнему после этого потребовалась помощь. Рудин извинился тем, что приписал ассистенту в титрах проекта работу, которую выполнил другой сотрудник.

На одной из конференций Рудин выбросил ноутбук в окно. Был и случай, когда продюсер бросил в голову одного из сотрудников печеную картошку. Это было из-за того, что тот не знал, кто ожидает Рудина в коридоре. После того, как ассистент отказался делать уборку на кухне, Скотт бросил в него чашку и испортил стену.

И это далеко не все, чем в подчиненных бросался Рудин. СМИ подсчитали, что за пять лет у него было 119 помощников, в которых он часто что-то бросал. Бывший помощник продюсера Райан Нельсон даже ушел из киноиндустрии после того, как увидел, что начальник бросил в другого ассистента степлер и назвал его "дебилом". Были и работники, которых Рудин увольнял из-за их болезни. К примеру, Кэролайн Руго уволили из-за сахарного диабета 1-го типа.

Журналисты отмечают, что, по рассказам работников, Рудин их часто увольнял, они шли ждать в кафе, пока начальник остынет, а после возвращались в офис и получали назад свою работу.