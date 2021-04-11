Антипутинский лагерь в центре Берлина: плакаты, песни, палатки

Свою версию баллады "Dear Mr. President", написанной изначально группой Pink, певица из берлинского театра Volksbühne Сара Мария Зандер (Sarah Maria Sander) исполняет на двух языках - английском и русском. Лирическую часть - на английском, а припев, больше похожий на политический манифест, - на русском.

"Сколько еще можно убивать и сажать? Вы же не сможете посадить целую страну. Вы сидите на троне, который мы вам никогда не давали, носите корону, которую вы себе надели сами, (...) нет совести, нет стыда, единственный ответ - насилие. Власть и жадность отравили вас, и вы травите тех, выступает против вас. Остановитесь! Мы такие же люди, как вы. И у нас есть право жить без страха".

Этот лирически-политический перформанс в присутствии трех десятков активистов и случайных прохожих ознаменовал открытие символического палаточного городка под девизом "Остановите путинский террор", расположенного через дорогу от Бранденбургских ворот в центре Берлина.

В центре Берлина установили мольберты с фотографиями критиков Кремля: чтобы привлечь внимание к проблемам с правами человека и демократией в России. Акцию организовала российская диаспора, среди основных требований - освобождение Алексея Навального. Наше видео из Берлина pic.twitter.com/s4dVOLsnJ9 — DW на русском (@dw_russian) April 10, 2021

Палаточный лагерь в центре Берлина

"Моя семья - родом из России. Меня очень волнует то, что там происходит. Я не могу молчать, - говорит сама певица. По ее словам, живущие в Европе россияне могут помочь оппозиционно настроенным соотечественникам внутри страны - не молчать, а говорить о том, что происходит в России. - У нас, живущих в Германии, есть привилегия: мы можем говорить свободно и не бояться, что нас посадят за это в тюрьму или уволят".

На тротуаре перед палатками - портретная галерея тех, кого организаторы считают жертвами режима, от отравленных Верзилова, Кара-Мурзы и Навального до застреленных Эстемировой, Политковской и Немцова. На строительном заборе - плакаты с призывами отозвать лицензию у немецкого подразделения RT, остановить "Северный поток - 2" и пресечь кибератаки из России на немецких политиков.

Писатель Владимир Каминер, участвовавший в открытии протестного лагеря, говорит, что "соотечественники в России нуждаются в нашей помощи". "Россия - прекрасная страна, в которой живут замечательные, сердечные люди, - говорит Каминер. - То, что у них временные сложности с политическим персоналом - не их вина. Поэтому, чтобы сохранить правильное представление о России у окружающего мира, мы должны поддерживать протестное движение, тем более здесь, в Берлине".