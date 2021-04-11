Сильное задымление и массовая эвакуация: из многоэтажки в Риге спасены 11 человек

По сообщению Государственной пожарно-спасательной службы, в субботу из сильно задымленного общественного девятиэтажного здания в Риге пожарные спасли 11 человек.

Вызов был получен около полуночи.

В расположенном на первом этаже кафе на площади в два квадратных метра горела электрическая плита. 4

На месте происшествия было сильное задымление. В течение часа пожар был ликвидирован.

Еще до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 140 человек, пожарные спасли еще 11. Пострадавших не было.