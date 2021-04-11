Сильное задымление и массовая эвакуация: из многоэтажки в Риге спасены 11 человек

По сообщению Государственной пожарно-спасательной службы, в субботу из сильно задымленного общественного девятиэтажного здания в Риге пожарные спасли 11 человек.
Вызов был получен около полуночи.
В расположенном на первом этаже кафе на площади в два квадратных метра горела электрическая плита.
На месте происшествия было сильное задымление. В течение часа пожар был ликвидирован.
Еще до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 140 человек, пожарные спасли еще 11. Пострадавших не было.
Всего за прошедшие сутки пожарные отправились на 63 вызова, из которых 21 был связан с пожаром прошлогодней травы. В 13 случаях это были спасательные работы, а еще 7 вызовов оказались ложными.