"Мой отец в статистику коронасмертей не попал": истории жителей Эстонии, потерявших близкихЧИТАТЬ
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Число коронасмертей в Эстонии превысило тысячу, но на самом деле каждая смерть - это трагедия для семей. К сожалению, это только промежуточный финиш, а не окончательная цифра, пишет Rus.Postimees.
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Первый в Эстонии человек, который умер от вызванного коронавирусом заболевания, ушел в мир иной 25 марта прошлого года. Начиная с той недели и до начала этой недели в Эстонии умерли 17 516 человек, и каждый из них - невосполнимая потеря для кого-то. Среди этих тысяч и случаи, связанные с Covid19.
Когда 9 апреля утром в Центр информационных систем здравоохранения и социального обеспечения поступила информация о том, что в течение дня умерли еще 16 зараженных коронавирусом человек, по состоянию на предыдущий день уже было зарегистрировано 1006 случаев смерти. Rus.Postimees делится со своими читателями некоторыми из этих историй. Рассказчикам было нелегко, и многие пожелали сохранить анонимность. Особенно в то время, когда многие устали от ограничений и считают, что коронавирус на самом деле всего лишь миф, используемый для порабощения людей, а умершие - всего лишь сухая статистика.