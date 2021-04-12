Число коронасмертей в Эстонии превысило тысячу, но на самом деле каждая смерть - это трагедия для семей. К сожалению, это только промежуточный финиш, а не окончательная цифра, пишет Rus.Postimees.

Для абонентов

Первый в Эстонии человек, который умер от вызванного коронавирусом заболевания, ушел в мир иной 25 марта прошлого года. Начиная с той недели и до начала этой недели в Эстонии умерли 17 516 человек, и каждый из них - невосполнимая потеря для кого-то. Среди этих тысяч и случаи, связанные с Covid19.