"Я больше ни на что не годна". Почему в 21-м веке женщин продолжают принудительно стерилизовать

Принудительная стерилизация исторически использовалась как инструмент евгеники и ассоциировалась с нацистской Германией. Однако последние исследования показывают, что эта процедура не осталась исключительно в учебниках по истории и широко применяется в 21-м веке.

"Я никогда бы не согласилась на стерилизацию. То, что со мной сделали - очень жестоко. Теперь я чувствую себя бесполезной и ни на что не годной вещью. Я мертва", - говорит Зишило Длудлу.

В больничных документах сказано, что она сама подписала согласие на стерилизацию. По словам врачей, женщина уже перенесла два кесаревых сечения, и это стандартная практика в ЮАР предлагать женщинам стерилизацию после третьего кесарева для того, чтобы сохранить их здоровье.

Зишило отрицает, что давала согласие, и считает, что ее принудительно стерилизовали, в том числе потому, что она ВИЧ-инфицирована.

"Такие вещи случаются со многими женщинами. Как правило, речь идет о темнокожих, из бедных сельских районов, многие из которых ВИЧ-положительны. Их просто заставляют подписать форму согласия на стерилизацию во время родов, когда они особенно уязвимы, не объясняя, что именно они подписывают", - говорит специальный докладчик ООН по праву на здоровье доктор Тлаленг Мофокенг.

Зишило Длудлу и другие женщины подавали жалобы в комиссию по гендерному равенству Южной Африки. Но расследование, проведенное в прошлом году, пока ни к чему не привело. Ведомство публично не признало, что права женщин были грубо нарушены.

Министерство здравоохранения ЮАР не ответило на запрос Би-би-си о комментарии.

ФОТО: BBC

Однако во всем мире практика принудительной стерилизации не ограничивается ВИЧ-положительными женщинами.

Например, в отчете Global Public Health описывается случай четырех женщин из числа коренного населения в Канаде, которые заявили, что в период с 2005 по 2010 год их вынудили пройти стерилизацию.

В отчете ООН также приводятся свидетельства того, что цыганских женщин в Чехии, Венгрии и Словакии принуждали соглашаться на стерилизацию во время родов.

Одна из них обратилась за медицинской помощью после сильного кровотечения во время беременности. Ей сказали, что ребенок умер, и что она нуждается в срочном кесаревом сечении. Когда она уже была на операционном столе, ее попросили подписать с трудом читаемую форму, частично заполненную на латыни.

После операции женщина спросила доктора, когда она сможет опять забеременеть. Доктор признался, что во время операции он стерилизовал ее, и только тогда она обнаружила, что форма, которую она подписала в операционной, была ее согласием на проведение процедуры.