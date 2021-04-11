Борис Джонсон объяснил, почему не посетит похороны принца Филиппа

"Введенные из-за коронавируса ограничения предусматривает, что похороны Его королевского величества, герцога Эдинбургского принца Филиппа смогут посетить не более 30 человек. Премьер-министр хочет поступить так, как будет лучше королевской семье, поэтому хочет, чтобы по возможности большее число членов семьи смогли принять участие в похоронах в субботу", - заявил представитель Даунинг-стрит.

Ожидается, что на похороны прибудут дети, внуки и другие близкие члены семьи принца Филиппа. На похороны своего дедушки из США приедет принц Гарри, однако его супруге Меган Маркл, ожидающей прибавления, врачи рекомендовали не отправляться в далекий путь.

Напомним, принц Филипп скончался в эту пятницу в возрасте 99 лет. Его похороны состоятся в субботу, 17 апреля, в Виндзорском замке. За церемонией можно будет следить с помощью телевизионной трансляции.