Вс, 11.04.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Борис Джонсон объяснил, почему не посетит похороны принца Филиппа

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не планирует в субботу, 17 апреля, посещать похороны мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа, так как из-за пандемии коронавируса число участников ограничено, и премьер хочет, чтобы похороны посетило по возможности большее число членов семьи скончавшегося, сообщает бюро премьера.

"Введенные из-за коронавируса ограничения предусматривает, что похороны Его королевского величества, герцога Эдинбургского принца Филиппа смогут посетить не более 30 человек. Премьер-министр хочет поступить так, как будет лучше королевской семье, поэтому хочет, чтобы по возможности большее число членов семьи смогли принять участие в похоронах в субботу", - заявил представитель Даунинг-стрит.

Ожидается, что на похороны прибудут дети, внуки и другие близкие члены семьи принца Филиппа. На похороны своего дедушки из США приедет принц Гарри, однако его супруге Меган Маркл, ожидающей прибавления, врачи рекомендовали не отправляться в далекий путь.

Напомним, принц Филипп скончался в эту пятницу в возрасте 99 лет. Его похороны состоятся в субботу, 17 апреля, в Виндзорском замке. За церемонией можно будет следить с помощью телевизионной трансляции.

Перед церемонией похорон в часть принца Филиппа по всей Великобритании пройдет минута молчания.

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