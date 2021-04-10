Смерть принца Филиппа: последние кадры, похороны и соболезнования от организации принца Гарри и Меган Маркл

Последние кадры

Принц Филипп недавно провел месяц в больнице с инфекцией и позже был прооперирован в связи с болезнью сердца. Британская королевская семья не уточняла, от какой именно инфекции страдал принц Филипп. 16 марта СМИ сообщили, что 99-летнего принца выписали из больницы - его возвращение в Виндзорский замок было запечатлено фотографами. Это последние кадры с герцогом Эдинбургским, доступные общественности.

Галерея: Последние кадры принца Филиппа

Что известно о похоронах?

Похороны принца Филиппа будут по форме королевскими, но не государственными похоронами, и перед ними не будет церемонии публичного прощания, как хотел сам Филипп. Об этом пишет Русская служба BBC со ссылкой на придворную Геральдическую палату.

Геральдическая палата также сообщила, что до похорон тело принца Филиппа останется в королевском Виндзорском дворце под Лондоном, церемония же похорон пройдет там же, в часовне Святого Георгия.

Власти призвали граждан не собираться возле дворцов из-за коронавирусных ограничений. Согласно правилам эпидемиологической безопасности, сейчас в Англии на похороны могут собираться не более 30 человек.

По сведениям из королевского дворца, Елизавета II теперь намерена провести церемонию так, чтобы не привлекать толп и соблюсти требования локдауна и социального дистанцирования. 1

Вскоре после объявления о смерти принца Филиппа люди начали нести цветы к двум королевским резиденциям - Букингемскому дворцу и Виндзорскому замку. В субботу, 10 апреля, ровно в полдень по местному времени по всей территории Британии прозвучат пушечные выстрелы.

Цветы у Виндзорского замка после смерти принца Филиппа ФОТО: Reuters/Andrew Boyers

Соболезнования от организации принца Гарри и Меган Маркл

В пятницу, 9 апреля, созданная принцем Гарри и его женой Меган Маркл организация Archewell опубликовала на своем сайте сообщение, посвященное памяти герцога Эдинбургского.

В нем выражается благодарность за службу принца Филиппа и отмечается, что его будет очень не хватать. 1

ФОТО: https://archewell.com/

Соболезнования от мировых лидеров и не только

Весь мир скорбит о кончине принца Филиппа, а его супруга - королева Елизавета II - получает соболезнования в связи с его утратой, в том числе от мировых лидеров.