Из-за коронавирусных ограничений финнам удалось сэкономить миллиарды евро

Накопления финнов на банковских счетах значительно выросли за прошлый год. В общей сложности финнам удалось сэкономить более восьми миллиардов евро из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

"Конечно, эта сумма распределена неравномерно. Кто-то находился в вынужденном отпуске или оказался без работы, и тогда сбережений не накопилось. Соответственно, другие продолжали работать, но возможностей тратить деньги стало меньше. Часть их доходов осталась на счетах", – говорит экономист Юхо Костиайнен из банка Nordea.

"Некоторые, в свою очередь, предпочитали инвестировать деньги. За прошедший год хорошо продавались ценные бумаги и квартиры", - добавляет Костиайнен.

По данным Банка Финляндии, годовой рост сбережений на счетах по ситуации на конец февраля составил более девяти процентов.

В 2020 году финны откладывали в среднем 5,7 % от зарплаты нетто. В предыдущий раз эта цифра была выше только во время экономического кризиса 1990-х.

Как считают экономисты, граждане начнут тратить сбережения по мере продвижения вакцинации и снятия ограничений во второй половине года.

"Многие получат вторую вакцину только осенью, и это может означать, что люди проведут лето так же, как и в прошлом году – уединенно в Финляндии. Вероятно, что более значительное оживление мы увидим только к концу года", – отмечает экономист Ханну Нуммиаро из Lähi-Tapiola.