У "второй жены" главы Чечни Рамзана Кадырова роскошное имущество, а недвижимость первой, официальной, супруги скрыто за вымышленной личностью. Кадыров ни разу публично не подтверждал информацию о том, что у него несколько жен. Но похоже, что их все же как минимум две. В свою очередь, дочери главы Чечни уже не в первый раз удостаиваются государственных наград.

Согласно исследованию BBC, проведенном в 2018 году, из 158 высокопоставленных должностных лиц Чечни - 30% - это родственники Кадырова, 23% - односельчане, еще 12% - друзья главы республики и их родственники.

​Издание "Проект" 7 апреля 2021 года выпустило расследование, посвященное семье главы Чечни Рамзана Кадырова, в частности - его первым двум женам. Общая стоимость обнаруженной "Проектом" недвижимости, записанной на двух супруг главы Чечни, была оценена в почти 800 миллионов рублей (более 8 690 000 евро). Богатство жен Кадырова говорит о том, что деньги на их содержание идут не только из его личных средств.

Жены Кадырова

Первая жена

На официальных мероприятиях рядом с Кадыровым всегда Медни, с которой у него 14 детей (двое из них - приемные). Таким образом, к 42 годам официальная супруга родила ему 12 сыновей и дочерей.

ФОТО: скриншот видео

Медни Мусаева родилась 7 сентября 1978 года. Рамзан, согласно публичной информации, познакомился с супругой еще в школе. Поженились они в 1994 году, когда Медни было 17 лет, а Рамзану едва исполнилось 19.

"По нашей вере мужчины могут жениться четырежды. При условии, что будут содержать своих жен и их детей одинаково. Если супруг пожелает вторую жену, то я буду согласна", - как-то заявила журналистам Мусаева.

"Я невероятно люблю свою жену Медни. Если б не любил, то, понятное дело, не позволил бы ей рожать моих детей",

- сказал однажды Кадыров.

Медни трудоустроена в администрации своего мужа. "Проект" отмечает, что она владеет лишь одной квартирой в Москве, но парковочные места в подвале дома оформлены на "вторую супругу" Кадырова, которая получила их от некой Медни Мусаевой.

Таким образом, выяснилось, что имя, отчество и дата рождения дарительницы парковочных мест совпадают с данными Медни Кадыровой. "Проект" отмечает, что до свадьбы Кадырова была Айдамировой.

На "Мусаеву" записана и другая роскошная недвижимость. "Проект" подчеркнул, что наличие у человека двух личностей в России незаконно.

Рамзан, Айшат и Медни Кадыровы ФОТО: Reuters/ScanPix

Также известно, что 2009 году Медни основала дом моды Firdaws, бренд специализируется на выпуске национальной одежды. Спустя время управление компанией было передано общей дочери - Айшат Кадыровой.

Вторая жена

Первый и последний конкурс красоты в современной Чечне состоялся в 2006-м. Именно там Фатима Хазуева, будучи подростком (15 лет), заняла второе место, а после стала и "второй женой" Кадырова. Когда именно девушка вышла за него замуж - неизвестно.

ФОТО: скриншот видео

Сейчас 30-летняя Хазуева так же, как и Медни, числится в администрации Кадырова и владеет роскошной недвижимостью в Москве и Грозном. Недвижимость Фатимы Кадыров не декларирует, поскольку их брак не зарегистрирован. В Грозном Хазуевой принадлежит главный дворец "Кишинева" (район, который так прозвали в народе) - рядом с резиденцией Кадырова.

Как отмечает "Проект", маловероятно, что при зарплате сотрудницы администрации главы Чечни в 80 000 рублей в месяц (около 869 евро) Хазуева смогла бы самостоятельно заработать на все вышеперечисленное. Среди ближайших родственников Фатимы издание также не обнаружило крупных бизнесменов. Покойный отец Хазуевой был чиновником, а ее брат сейчас работает в госструктурах.

Также издание сообщило, что в честь отца Хузаевой названа мечеть в Грозном. А в собственность ее матери передали реабилитационный центр для пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в родовом селе Хазуевых.

"Я лично был знаком с братом Хазуевой. В принципе, это не секрет, что она является супругой Рамзана Кадырова, в республике это все знают",

- рассказал "Настоящему Времени" оппозиционный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, который сейчас проживает в Швеции.

"Состоялся этот конкурс красоты, и финалистки этого конкурса красоты стали "супругами" Кадырова.

Но вот именно эта девушка, Фатима, стала, так скажем, постоянной его супругой.

Она рожала, рожает ему детей. И это в республике все знают, в общем, известный такой факт", - отметил Абдурахманов. Кроме того, наличие второй жены "Проекту" подтвердили и жители родного села Фатимы.

Третья жена

Как отмечается, всего один раз в СМИ прозвучала информация о неофициальном браке Кадырова с местной певицей и танцовщицей Аминат Ахмадовой. "Проект" рассказывает, что из-за близости к Кадырову танцевальный ансамбль, руководитель которого - отец девушки, больше не зовут на гастроли в Европу. Больше о ней ничего неизвестно.

Абдурахманов "Настоящему Времени" также говорил, что Кадыров имеет что-то вроде гарема: "заключает браки, а потом расторгает".

"К многоженству у нас относятся нормально, в этом нет проблемы, мы мусульманское общество, и это для нас вполне нормально. (...) Проблема в том, когда пытаются таким образом обмануть и Господа, и людей заключением и расторжением этих браков. То есть это уже определенные мухлевки с этой темой, и, конечно, это раздражает", - сказал блогер.

Дочери

*В списке те дочери, о которых можно найти информацию в Сети

Айшат Кадырова

В конце декабря Айшат Кадырова была награждена медалью "За защиту прав человека", сообщала "Медуза" со ссылкой на ГТРК "Грозный".

Айшат Кадырова, которой сейчас 22 года, была назначена министром культуры в октябре 2021 года. До этого она чуть больше года находилась на посту первого заместителя министра культуры Чечни.

Айшат и ранее была удостоена нескольких государственных наград Чечни. Так, в марте 2020 года Кадыровой была присвоена медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой".

В 2016-м девушка поступила на экономический факультет Чеченского госуниверситета. В том же году она вышла замуж за сына близкого друга Кадырова.

До прихода на госслужбу Айшат Кадырова управляла домом исламской моды Firdaws, который, как писали выше, передала ей мать Медни.

Коллекции Айшат были продемонстрированы в Грозном, Москве, Дубае и Франции. Показ Firdaws проходил в одно время с Парижской неделей моды, но в ее программу не входил, отмечал осенью BBC.

Хадижат Кадырова

Не менее "удачлива" и сестра Айшат - 21-летняя Хадиджат Кадырова, которая получила медаль "За заслуги перед Чеченской республикой" в начале декабря уже прошлого года.

В настоящее время Хадиджат руководит грозненским департаментом дошкольного образования.

Хутмат Кадырова

"Кавказ. Реалии" писал, что Хутмат Кадырова, третья дочь главы республики, известна записями нашидов (мусульманские песнопения. - Прим. ред.) с известным исполнителем этого жанра Мишари аль-Афаси. Чеченские СМИ также называют Хутмат "самым молодым фермером страны".

Табарик Кадырова

(Табарик на фото слева)