От уборщицы до "не очень тайной любовницы". Предполагаемые женщины Путина

Во вторник, 19 января, на канале Алексея Навального в YouTube вышел фильм-расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки". В конце расследования упоминается схема финансирования дворца, в которой задействованы как старые соратники Владимира Путина, так и Светлана Кривоногих, "близкая знакомая Путина", и Алина Кабаева, гимнастка, о романе Путина с которой также писали СМИ. Разбираемся и вспоминаем, кто они такие, а также с кем у президента России еще были романы, по версиям различных изданий и таблоидов.
Стоит сразу отметить, что об отношениях Путина официальной информации совсем немного. Из того, что известно точно: президент России 30 лет был женат на Людмиле Путиной, которая родила ему двух дочерей - Марию и Катерину. В 2013-м супруги объявили о разводе.
В седьмой главе фильма Навального рассказывается о женщинах Путина. Фрагмент, в котором говорится о Кабаевой, называется "Не очень тайная любовница президента", а где о Кривоногих - "Очень тайная любовница президента". С них и начнем!
Алина Кабаева
Гимнастка, олимпийская чемпионка и бывший депутат Госдумы России Алина Кабаева на 30 лет моложе Путина. Первые слухи об их тайной связи появились еще в 2008-м. Путин всегда отрицал романтическую связь с ней.
Так, например, в 2008 году, отвечая на вопрос журналистки "Независимой газеты" относительно слухов о его предстоящей свадьбе с гимнасткой, Путин ответил:
"Я всегда плохо относился к тем, кто с каким-то гриппозным носом и со своими эротическими фантазиями лезет в чужую жизнь".
Более того, 12 апреля 2008-го в газете "Московский корреспондент" была опубликована статья о предстоящей свадьбе Кабаевой с Владимиром Путиным. Однако спустя несколько месяцев газету закрыли - якобы по причине нерентабельности.
В декабре "Открытые медиа" отмечали, что, если посчитать все сообщения, которые появлялись в СМИ, то у Путина и Кабаевой - пятеро детей. Но чаще таблоиды приписывали президенту и спортсменке трех общих детей. Естественно, подтверждений этой информации нет.
В 2018-м за работу в Национальной медиагруппе (большая часть российских телекомпаний) Кабаева получила 785 миллионов 400 тысяч рублей (примерно 8 млн. 747 тыс. евро). Это 65 416 700 рублей (примерно 728 357 евро) в месяц. Такую информацию приводит издание The Insider. Один из акционеров холдинга - друг Владимира Путина Юрий Ковальчук. Он еще появится дальше.
Светлана Кривоногих
О Светлане Кривоногих до расследования Навального стало известно еще после того, как о ней рассказало издание Proekt Media (или "Проект"). В публикации "Железные маски" говорится, что жительница Санкт-Петербурга разбогатела после знакомства с Путиным. В 2003-м у Кривоногих родилась дочь. Утверждается, что внешне Елизавета очень похожа на Владимира Путина, а в документах о ее рождении отец не указан, однако отчество - Владимировна.
Известно, что женщина - бывшая уборщица, а затем - студентка Университета экономики и финансов. После 2000 года она - владелица доли в банке "Россия", которым и руководит тот самый друг Путина Юрий Ковальчук.
Недвижимости у Светланы тоже немало. В свою очередь, если кратко, то бизнес-активы семьи Кривоногих "Проект" оценил примерно в 100 миллионов долларов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков публикацию "Проекта" по сути комментировать не стал.
Фрагмент из расследования Навального о женщинах Путина
В расследовании Навального о девушке ничего сказано не было, однако история Алисы не менее занимательна.
В 2010 году Харчева приняла участие в съемке для эротического календаря к 58-му дню рождения Путина, который был подготовлен студентками факультета журналистики МГУ. Стоит отметить, что на момент съемки Алиса была лишь абитуриенткой. А позднее девушка заявила, что передумала идти учиться.
После этого Reuters со ссылкой на источники сообщал, что петербургский предприниматель Григорий Баевский передал Харчевой, а также возможной дочери Путина Екатерине Тихоновой и сестре и бабушкеАлины Кабаевой дорогостоящую недвижимость в Москве и Подмосковье.
Еще через два года, в 2012-м, Харчева снова сделала подарок Путину: в своем ЖЖ девушка опубликовала свои фото с котенком и подписью Pussy for Putin ("Кошечка для Путина"). Тогда она это пояснила тем, что хотела "подарить ему кошечку". В настоящее время эти записи удалены, но, как мы знаем, Интернет все помнит.
Из последней информации, Харчева стала совладелицей двух салонов красоты в центре Москвы. Об этом писал в ноябре прошлого года Telegram-канал "Арбитр".
Среди других возможных пассий Путина (только слухи в СМИ, без каких-либо официальных или правдоподобных подтверждений):
Шпионка Анна Чапман;
Ведущая новостей Екатерина Андреева;
Журналистка Мария Маргун;
Венди Денг, американская предпринимательница. Согласно версии журнала Woman’s Day, входит в ТОП-15 самых успешных и влиятельных женщин мира;
Боксер Наталия Рогозина;
Баскетболистка Илона Корстин;
Балерина Ульяна Лопаткина.
Открытые медиа: Женщины Путина. Кого называли фаворитками президента