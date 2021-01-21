От уборщицы до "не очень тайной любовницы". Предполагаемые женщины Путина

Стоит сразу отметить, что об отношениях Путина официальной информации совсем немного. Из того, что известно точно: президент России 30 лет был женат на Людмиле Путиной, которая родила ему двух дочерей - Марию и Катерину. В 2013-м супруги объявили о разводе.

Чем владеют Кривоногих и Кабаева ФОТО: скриншот из расследования Навального

В седьмой главе фильма Навального рассказывается о женщинах Путина. Фрагмент, в котором говорится о Кабаевой, называется "Не очень тайная любовница президента", а где о Кривоногих - "Очень тайная любовница президента". С них и начнем!

Алина Кабаева

Владимир Путин и Алина Кабаева ФОТО: Reuters/ScanPix

Гимнастка, олимпийская чемпионка и бывший депутат Госдумы России Алина Кабаева на 30 лет моложе Путина. Первые слухи об их тайной связи появились еще в 2008-м. Путин всегда отрицал романтическую связь с ней.

Так, например, в 2008 году, отвечая на вопрос журналистки "Независимой газеты" относительно слухов о его предстоящей свадьбе с гимнасткой, Путин ответил:

"Я всегда плохо относился к тем, кто с каким-то гриппозным носом и со своими эротическими фантазиями лезет в чужую жизнь".

Более того, 12 апреля 2008-го в газете "Московский корреспондент" была опубликована статья о предстоящей свадьбе Кабаевой с Владимиром Путиным. Однако спустя несколько месяцев газету закрыли - якобы по причине нерентабельности.

В декабре "Открытые медиа" отмечали, что, если посчитать все сообщения, которые появлялись в СМИ, то у Путина и Кабаевой - пятеро детей. Но чаще таблоиды приписывали президенту и спортсменке трех общих детей. Естественно, подтверждений этой информации нет.

В 2018-м за работу в Национальной медиагруппе (большая часть российских телекомпаний) Кабаева получила 785 миллионов 400 тысяч рублей (примерно 8 млн. 747 тыс. евро). Это 65 416 700 рублей (примерно 728 357 евро) в месяц. Такую информацию приводит издание The Insider. Один из акционеров холдинга - друг Владимира Путина Юрий Ковальчук. Он еще появится дальше.

Светлана Кривоногих

ФОТО: скриншот видео

О Светлане Кривоногих до расследования Навального стало известно еще после того, как о ней рассказало издание Proekt Media (или "Проект"). В публикации "Железные маски" говорится, что жительница Санкт-Петербурга разбогатела после знакомства с Путиным. В 2003-м у Кривоногих родилась дочь. Утверждается, что внешне Елизавета очень похожа на Владимира Путина, а в документах о ее рождении отец не указан, однако отчество - Владимировна.

Известно, что женщина - бывшая уборщица, а затем - студентка Университета экономики и финансов. После 2000 года она - владелица доли в банке "Россия", которым и руководит тот самый друг Путина Юрий Ковальчук.

Недвижимости у Светланы тоже немало. В свою очередь, если кратко, то бизнес-активы семьи Кривоногих "Проект" оценил примерно в 100 миллионов долларов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков публикацию "Проекта" по сути комментировать не стал.

Фрагмент из расследования Навального о женщинах Путина

Алиса Харчева