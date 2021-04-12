Видео ⟩ Серьезная авария на улице Мелнсила: две машины столкнулись с троллейбусом, движение восстановлено

В понедельник, 12 апреля, в 12:09 в Государственную полицию поступил вызов на перекресток улиц Мелнсила и Капселю, где, по предварительной информации, произошло столкновение троллейбуса с двумя автомобилями. Одна из машин перевернулась на крышу и врезалась в троллейбус.
В аварии пострадал один человек, он отказался от госпитализации.
Как подтвердили в компании Rīgas satiksme, в указанном месте произошло ДТП с участием троллейбуса.
По предварительной информации, водитель троллейбуса опросил пассажиров: все они отказались от неотложной медицинской помощи.
Ранее на месте аварии остановилось движение троллейбусов и автобусов, сейчас движение восстановлено.
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