Пн, 12.04.2021
Мы вообще это [уличную торговлю] не рассматриваем. Мы представляем бренд Ivo Nikkolo, однако это все-таки специфическая одежда, не треники или тому подобное. Это надо примерять. Евгений Козлов, член правления Baltika Latvija
Евгений Козлов, член правления Baltika Latvija

Видео ⟩ Серьезная авария на улице Мелнсила: две машины столкнулись с троллейбусом, движение восстановлено

ФОТО: Elmira Podlužskaja (Jezduni)/Twitter

Из-за столкновения двух автомобилей и троллейбуса движение в Риге на перекрестке улиц Мелнсила и Капселю было значительно нарушено, сообщает агентство LETA.

В понедельник, 12 апреля, в 12:09 в Государственную полицию поступил вызов на перекресток улиц Мелнсила и Капселю, где, по предварительной информации, произошло столкновение троллейбуса с двумя автомобилями. Одна из машин перевернулась на крышу и врезалась в троллейбус.

В аварии пострадал один человек, он отказался от госпитализации.

Как подтвердили в компании Rīgas satiksme, в указанном месте произошло ДТП с участием троллейбуса.

По предварительной информации, водитель троллейбуса опросил пассажиров: все они отказались от неотложной медицинской помощи.

Ранее на месте аварии остановилось движение троллейбусов и автобусов, сейчас движение восстановлено.

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