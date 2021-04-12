Видео ⟩ Серьезная авария на улице Мелнсила: две машины столкнулись с троллейбусом, движение восстановлено

🇱🇻 Avārijas rezultātā Melnsila un Kapsēļu ielas krustojumā #Āgenskalns #Rīga #Latvija vieglā automašīna apgāzusies uz jumta.

📸 Elmira Podlužskaja (Jezduni) pic.twitter.com/j16KQIwp5J — BreakingLV (@breakinglv) April 12, 2021

В понедельник, 12 апреля, в 12:09 в Государственную полицию поступил вызов на перекресток улиц Мелнсила и Капселю, где, по предварительной информации, произошло столкновение троллейбуса с двумя автомобилями. Одна из машин перевернулась на крышу и врезалась в троллейбус.

В аварии пострадал один человек, он отказался от госпитализации.

Как подтвердили в компании Rīgas satiksme, в указанном месте произошло ДТП с участием троллейбуса.

По предварительной информации, водитель троллейбуса опросил пассажиров: все они отказались от неотложной медицинской помощи.

Ранее на месте аварии остановилось движение троллейбусов и автобусов, сейчас движение восстановлено.