"Кто-то застрял в мире фантазий". В соцсетях раскритиковали проведение Праздника песни и танца

В воскресенье, 11 апреля, программа Nekā Personīga сообщила, что руководящий комитет работает над несколькими сценариями, как мероприятия могут быть реализованы в зависимости от эпидемиологической ситуации. Скорее всего, публики не будет, а самое масштабное мероприятие, которое соберет три тысячи участников, запланировано на эстраде Межапарка. Каждое мероприятие будет проходить по одному дню с июля по октябрь. Ночевка школьников вне дома организаторами не планируется.

Агра Берзиня, исполнительный директор XII Латвийского Праздника песни и танца школьной молодежи, отмечает, что в настоящее время существует три сценария, но большинство из них ориентируются на Варианте B с различными мероприятиями как в Риге, так и в регионах.

Дзинтар Мозгис, заместитель директора по общественному здоровью и профилактике Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), сказал: "Я не хочу терять надежду. Удаленно! Я вам только что сказал, удаленно можно петь по телефону, пока все находятся дома. Но некоторые события возможны. Если пятеро детей смогут собраться в лесу и петь удаленно, может быть, это возможно.

Уга Думпис, главный инфекционист Минздрава, в свою очередь, говорит, что одно дело - подготовиться к празднику песни - это процесс, который поддерживает активность детей, побуждает их что-то делать. Второе - это практическая организация песенного праздника.

"Если Праздник песни и танца состоится, подтвердится то, чего я уже давно боюсь - консервативные традиции важнее жизни людей".

Ja notiks Dziesmu un deju svētki, apliecināsies tas, par ko baidos jau sen- konservatīvajiem tradīcijas ir svarīgākas par cilvēku dzīvībām. — Selma Levrence 🌻 (@selmuushh) April 12, 2021

"Мне очень нравится Праздник песни и танца, и я знаю, как дети и молодежь думают о подготовке к ним. Однако это серьезная переоценка ситуации с потенциально серьезными последствиями. [...] Кто-то застрял в мире фантазий".

Man ļoti patīk dziesmu un deju svētki un zinu, kā bērni un jaunieši jūtas tiem gatavojoties. Taču šī ir nopietna situācijas pārvērtēšana ar potenciāli smagām sekām. Tas būtu risks ja pat trešdaļa būtu akcinēta. Kāds ir aizķēries fantāzijas pasaulē. — Pēteris Krišjānis (@pecisk) April 11, 2021

""Нам нужно сделать это ради детей," сказали в Министерстве образования и науки, и решили организовать Праздник массового коронавируса, то есть, Праздник песни и танца школьников".

“Mums tas jādara bērnu dēļ” teica IZM, un nolēma rīkot masu COVID svētkus, tas ir, Skolēnu Dziesmu un deju svētkus. #NekāPersonīga — Sigita -SATVERSMEI JĀAIZSARGĀ CILVĒKTIESĪBAS (@SOZvejniece) April 11, 2021

"Если безопасность действительно является приоритетом, Праздник песни нужно отложить. Традиции не исчезнут, если праздник проведут через год-два. [...] Подумайте хоть!"