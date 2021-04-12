Пн, 12.04.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

"Кто-то застрял в мире фантазий". В соцсетях раскритиковали проведение Праздника песни и танца

XII Латвийский Праздник песни и танца для школьной молодежи ФОТО: publicitātes

После объявления о том, что организаторы школьного Праздника песни и танца намерены в течение нескольких месяцев мобилизовать ресурсы для организации фестиваля, пользователи социальных сетей подвергли эту идею резкой критике.

В воскресенье, 11 апреля, программа Nekā Personīga сообщила, что руководящий комитет работает над несколькими сценариями, как мероприятия могут быть реализованы в зависимости от эпидемиологической ситуации. Скорее всего, публики не будет, а самое масштабное мероприятие, которое соберет три тысячи участников, запланировано на эстраде Межапарка. Каждое мероприятие будет проходить по одному дню с июля по октябрь. Ночевка школьников вне дома организаторами не планируется.

Агра Берзиня, исполнительный директор XII Латвийского Праздника песни и танца школьной молодежи, отмечает, что в настоящее время существует три сценария, но большинство из них ориентируются на Варианте B с различными мероприятиями как в Риге, так и в регионах.

Дзинтар Мозгис, заместитель директора по общественному здоровью и профилактике Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), сказал: "Я не хочу терять надежду. Удаленно! Я вам только что сказал, удаленно можно петь по телефону, пока все находятся дома. Но некоторые события возможны. Если пятеро детей смогут собраться в лесу и петь удаленно, может быть, это возможно.

Уга Думпис, главный инфекционист Минздрава, в свою очередь, говорит, что одно дело - подготовиться к празднику песни - это процесс, который поддерживает активность детей, побуждает их что-то делать. Второе - это практическая организация песенного праздника.

"Если Праздник песни и танца состоится, подтвердится то, чего я уже давно боюсь - консервативные традиции важнее жизни людей".

"Мне очень нравится Праздник песни и танца, и я знаю, как дети и молодежь думают о подготовке к ним. Однако это серьезная переоценка ситуации с потенциально серьезными последствиями. [...] Кто-то застрял в мире фантазий".

""Нам нужно сделать это ради детей," сказали в Министерстве образования и науки, и решили организовать Праздник массового коронавируса, то есть, Праздник песни и танца школьников".

"Если безопасность действительно является приоритетом, Праздник песни нужно отложить. Традиции не исчезнут, если праздник проведут через год-два. [...] Подумайте хоть!"

"Я люблю Праздник песни, хоры и танцы, поддерживаю традиции, но не понимаю, как планировать массовые мероприятия при нынешних темпах вакцинации и высокой заболеваемости. PS. Во Франции пациентов уже сортируют".

"Это действительно начинает быть невыносимо. Какой еще Праздник песни и танцев для школьников? Все чаще просто не хватает слов, чтобы высказаться".

"Ай, нечего глупости в голову брать. Какой вообще может быть Праздник песни для школьников, если в течение года не было предпринято никаких попыток и школы закрыты".

"Непопулярный вопрос: кому вообще нужен Праздник песни и танца за деньги налогоплательщиков?" 

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