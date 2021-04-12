Во вторник в Латвии станет намного холоднее, возможен снег
По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, во вторник, 13 апреля, в Латвии станет намного холоднее.
По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, во вторник, 13 апреля, в Латвии станет намного холоднее.
Вечером сегодня, 12 апреля, ожидается преимущественно облачная погода, но в некоторых местах, в основном на востоке, небо станет более ясным.
В западных и центральных районах страны время от времени ожидаются небольшие дожди. Ожидается медленный ветер. Температура воздуха упадет до +1… + 5 градусов.
В свою очередь, днем облака закроют большую часть неба, но кое-где прояснится.
Во вторник будет дуть западный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха повысится до + 5… + 10 градусов.
В Риге ночью будет пасмурно, временами небольшой дождь. Подует слабый ветер, и столбик термометра упадет до + 4… + 5 градусов.
Днем в столице ожидается пасмурная погода, время от времени будет идти дождь. Подует слабый ветер и воздух прогреется до + 5… + 6 градусов.