Во вторник в Латвии станет намного холоднее, возможен снег

Вечером сегодня, 12 апреля, ожидается преимущественно облачная погода, но в некоторых местах, в основном на востоке, небо станет более ясным.

В западных и центральных районах страны время от времени ожидаются небольшие дожди. Ожидается медленный ветер. Температура воздуха упадет до +1… + 5 градусов.

В свою очередь, днем ​​облака закроют большую часть неба, но кое-где прояснится.

В восточной части страны время от времени будет лить дождь, местами возможен мокрый снег.

Во вторник будет дуть западный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха повысится до + 5… + 10 градусов.

Только на самом востоке страны температура воздуха может достигать +17 градусов.

В Риге ночью будет пасмурно, временами небольшой дождь. Подует слабый ветер, и столбик термометра упадет до + 4… + 5 градусов.