Вера, надежда и риск: что могут женщины?

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Одна разрабатывает метод для ранней диагностики деменции, другая руководит проектом разработки портативного прибора для определения типа и количества наркотических веществ в слюне, третья является сооснователем стартапа, который работает на технологии машинного зрения и может из любой камеры в городе сделать смарт-сенсор, помогающий получать данные, четвертая управляет фондом, который поддерживает создателей инновационного бизнеса.
Все они выбиваются из традиционных гендерных стереотипов и доказывают, что место женщины - не только у плиты. "Женщин в обществе по-прежнему рассматривают как тех, кто растит детей и ухаживает за домом, хотя давно уже не нужно стирать белье в реке и, взяв под мышку ребенка, ходить в поле за картошкой. Но все-таки традиционное распределение ролей в нас заложено глубоко. Хотя бы даже с помощью уроков труда в школе: большинство школ продолжают делить учеников по половому признаку и, соответственно, отправлять их на рукоделие или на уроки технологий", - говорит одна из них.
Она считает, что сегодня каждый мог бы уметь готовить здоровую еду, штопать носки и осуществлять простую починку труб или электричества - этому не надо учить исходя из пола.