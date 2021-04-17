Вера, надежда и риск: что могут женщины?

Все они выбиваются из традиционных гендерных стереотипов и доказывают, что место женщины - не только у плиты. "Женщин в обществе по-прежнему рассматривают как тех, кто растит детей и ухаживает за домом, хотя давно уже не нужно стирать белье в реке и, взяв под мышку ребенка, ходить в поле за картошкой. Но все-таки традиционное распределение ролей в нас заложено глубоко. Хотя бы даже с помощью уроков труда в школе: большинство школ продолжают делить учеников по половому признаку и, соответственно, отправлять их на рукоделие или на уроки технологий", - говорит одна из них.