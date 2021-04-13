Жители Даугавпилса смогут выбирать, какой вакциной прививаться

По ее словам, самоуправление достигло договоренности с Министерством здравоохранения и Бюро вакцинации, что в город будут поставлены различные вакцины.

На этой неделе, с началом вакцинации педагогов, можно будет выбрать вакцину AstraZeneca, Moderna или Pfizer/BioNTech. 20

"В Даугавпилсе теперь доступны и другие вакцины, и именно у работников образования будет возможность выбирать", - утверждает Янковска.

В то же время дума в сотрудничестве с ответственными учреждениями проводит информирование и образование общественности, в том числе и педагогов, о важности вакцинации. Педагогов также опрашивают о желании получить вакцину.

"Мы знаем ситуацию и мнение горожан", - прокомментировала Янковска, добавив что ежедневно во время собраний с министерством поднимается вопрос мнения местных по поводу вакцинации.

Комментируя, не собирается ли самоуправление обращаться к правительству с просьбой поставить российскую вакцину "Спутник V", Янковска сказала, что "мы все понимаем, что живем в Евросоюзе и можем использовать вакцины, разрешенные в ЕС". В то же время она признала, что, принимая во внимание прозвучавшую в последнее время информацию о побочных эффектах вакцин, неизвестно, будут ли горожане более открытыми к вакцинации "Спутником".