Опубликован рейтинг самых популярных партий

На вопрос о том, за кого бы они голосовали, если бы завтра состоялись парламентские выборы, 9,9% участников опроса назвали "Согласие". На втором месте Национальное объединение - 7,3%.

За Союз "зеленых" и крестьян в марте свой голос были готовы отдать 6,4% участников опроса, за "Новое Единство" - 6,3%.

За объединение "Для развития/За!" были готовы проголосовать 5,1% избирателей, а поддержка остальных партий составила менее 5%. "Прогрессивных" поддерживают 4,2% опрошенных, Новую консервативную партию - 3,9%, партию Алдиса Гобземса "Закон и порядок" - 3,7% избирателей.

Рейтинг Русского союза Латвии составил 2,9%, Латвийского объединения регионов - 2,6%.

Партия KPV LV в рейтинг не вошла, так как в марте под временным названием "За человечную Латвию" не набрала даже 1 процента голосов.

28,3% опрошенных заявили, что не знают, за кого голосовать, а 17,5% не намерены участвовать в выборах.