В Кекавском крае полиция в ходе рейдов проверяет регистрацию сухих туалетов

В ходе рейдов стражи порядка проверяют, зарегистрированы ли сухие туалеты.

Местные жители тревожатся, что у них могут потребовать снести их или перестроить, в противном случае рискуя нарваться на штраф.

На данный момент начато 17 процессов в связи с незарегистрированными сухими туалетами, рассказал передаче начальник муниципальной полиции Кекавского края Марис Боминьш.

Уже прошло более трех лет с тех пор, как истек срок, до которого жители должны были зарегистрировать децентрализованные канализационные системы, в том числе и сухие туалеты. Тогда такое требование правительство обосновало заботой об окружающей среде - необходимостью контролировать канализационные воды и запах. Регистрация касается городов и деревень, но не на домохозяйств в сельской местности.

Жителям такое требование кажется непонятным.

"Это полнейшая чушь. Зачем их регистрировать? Зарегистрируем, и с нас начнут брать деньги. Налог на туалет! Мощно! Что еще придумают, скоро уже будут платить платы за вдыхание воздуха", - отметила передаче Татьяна.

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