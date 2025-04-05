В Кекавском крае полиция в ходе рейдов проверяет регистрацию сухих туалетов

В Кекавском крае владельцы сухих туалетов обеспокоены рейдами муниципальной полиции, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.
В ходе рейдов стражи порядка проверяют, зарегистрированы ли сухие туалеты.
Местные жители тревожатся, что у них могут потребовать снести их или перестроить, в противном случае рискуя нарваться на штраф.
На данный момент начато 17 процессов в связи с незарегистрированными сухими туалетами, рассказал передаче начальник муниципальной полиции Кекавского края Марис Боминьш.
Уже прошло более трех лет с тех пор, как истек срок, до которого жители должны были зарегистрировать децентрализованные канализационные системы, в том числе и сухие туалеты. Тогда такое требование правительство обосновало заботой об окружающей среде - необходимостью контролировать канализационные воды и запах. Регистрация касается городов и деревень, но не на домохозяйств в сельской местности.
Жителям такое требование кажется непонятным.
"Это полнейшая чушь. Зачем их регистрировать? Зарегистрируем, и с нас начнут брать деньги. Налог на туалет! Мощно! Что еще придумают, скоро уже будут платить платы за вдыхание воздуха", - отметила передаче Татьяна.
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