ВИДЕО Илон Маск призывает к отмене тарифов между США и Европой

Как только президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин, шокировав мировые рынки, его главный советник Илон Маск выступил с заявлением в совершенно ином ключе. Предприниматель не просто не поддержал тарифную политику - он предложил пойти в прямо противоположном направлении: полностью отказаться от тарифов.
В субботу, 5 апреля, Маск выступил на мероприятии во Флоренции, организованном правой итальянской партией "Лига", где к нему по видеосвязи обратился лидер партии и заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини. В своей речи Маск открыто высказался против курса Трампа, заявив:
"Я надеюсь, что Соединенные Штаты и Европа смогут выстроить очень тесное партнерство. У нас уже есть альянс, но я надеюсь, что эти отношения станут еще ближе. Например, в идеале я бы хотел, чтобы между Северной Америкой и Европой вообще не было тарифов. Вот к чему я стремлюсь".
Musk interviene al Congresso della Lega. "Spero che gli Usa e Europa riescano a realizzare una partnership molto stretta. E riguardo ai dazi ci sposteremo in una situazione di zero dazi nel futuro, verso una zona di libero scambio" #ANSA pic.twitter.com/zyWppEl3xJ— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) April 5, 2025
Но этим Маск не ограничился. В продолжение своей речи он добавил:
"Я также надеюсь, что людям будет предоставлена большая свобода передвижения между Америкой и Европой. Это был бы мой совет президенту".
Ранее Илон Маск уже выражал поддержку премьер-министру Италии Джордже Мелони, а также ее партии "Братья Италии", известной своей правоконсервативной позицией. Теперь он демонстрирует политическую симпатию и к еще более правой партии "Лига", возглавляемой Сальвини.
В прошлом месяце Маск публично поблагодарил Сальвини за рекламу его спутниковой компании Starlink - в контексте развития итальянской спутниковой связи.
Министр экономики Италии Джанкарло Джорджетти, также представляющий партию "Лига", в субботу заявил, что итальянское правительство выступает за "деэскалацию" с США после анонсированных Трампом тарифов. Он также предупредил, что может последовать зеркальный ответ в виде европейских пошлин.
Full speech of Elon Musk at the Congress of Lega in Florence pic.twitter.com/ltQpHEs0at— Dima Zeniuk (@DimaZeniuk) April 5, 2025
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