ВИДЕО Илон Маск призывает к отмене тарифов между США и Европой

В субботу, 5 апреля, Маск выступил на мероприятии во Флоренции, организованном правой итальянской партией "Лига", где к нему по видеосвязи обратился лидер партии и заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини. В своей речи Маск открыто высказался против курса Трампа, заявив:

"Я надеюсь, что Соединенные Штаты и Европа смогут выстроить очень тесное партнерство. У нас уже есть альянс, но я надеюсь, что эти отношения станут еще ближе. Например, в идеале я бы хотел, чтобы между Северной Америкой и Европой вообще не было тарифов. Вот к чему я стремлюсь".