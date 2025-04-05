Washington Post: Трамп наконец должен понять, что Путин не хочет мира в Украине

По словам журналистов, высшие должностные лица Кремля ясно выразили это в последние дни, когда отклонили предложения Белого дома о 30-дневном перемирии или перемирии в Черном море.

Журналисты обратили внимание на высказывания заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о том, что Москва "очень серьезно воспринимает" предложения американцев, но не может принять "все в нынешней форме". Уточняется, что он обратил внимание на тот факт, что Кремль заинтересован только в соглашении, которое будет касаться того, что Россия считает "основными причинами конфликта" - усилий Украины по вступлению в НАТО и ее желания существовать как независимое государство.

"На этой неделе Путин увеличил вооруженные силы, объявив, что в период с апреля по июль будут призваны 160 000 мужчин в возрасте до 30 лет, что является самым большим числом с 2011 года. Конфликт настолько истощил российские вооруженные силы, что Кремлю пришлось полагаться на заключенных и северокорейских солдат",

- пишет издание.

Как указывает Washington Post, ранее Трамп заявил NBC News, что "очень зол" на Путина за то, что он помимо всего прочего ставит под сомнение легитимность президента Украины Владимира Зеленского и препятствует заключению временного соглашения о прекращении огня.

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"Конечно, остается неясным, является ли недавнее проявление недовольства Трампом поворотным моментом в реальных действиях России. В начале своего нынешнего срока он восхвалял Путина как единственную сторону войны, заинтересованную в достижении мира, и осуждал Зеленского как диктатора, разжигателя конфликтов и главное препятствие к миру. В идеале недавняя непримиримость Путина наконец убедила Трампа, что на самом деле все наоборот", - добавили журналисты