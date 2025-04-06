Круиз в Антарктиду стоил иранскому вице-президенту должности

Офис президента охарактеризовал эту поездку как "неоправданную и неприемлемую" на фоне нынешней экономической ситуации в стране.

Фотография, на которой Дабири с женой позируют у борта экспедиционного судна MV Plancius, отправляющегося к берегам Антарктиды, широко распространилась в иранских социальных сетях, вызвав бурю возмущения в обществе.

В опубликованном в субботу заявлении Пезешкиан подчеркнул, что вице-президент был снят с должности из-за "неоправданного поведения" и это решение не зависит от того, за чей счет была оплачена поездка.

"В правительстве, которое стремится следовать нравственным ценностям, характерным для первого шиитского имама Али, и в условиях, когда народ испытывает серьезное экономическое давление, роскошные поездки чиновников - даже если они финансируются из личных средств - не могут быть оправданы", - заявил Пезешкиан.

Экономическая ситуация в Иране в настоящее время остается крайне тяжелой: страна находится под широкомасштабными санкциями Запада, в частности - из-за поддержки таких группировок, как ХАМАС и "Хезболла", признанных террористическими организациями США, Великобританией и Европейским союзом.

По данным Международного валютного фонда (МВФ), уровень безработицы в Иране в октябре 2024 года составлял 8,4%, а годовая инфляция достигла 29,5%.

Пезешкиан особо отметил, что поведение Дабири резко противоречит принципу скромности, который должен быть "само собой разумеющимся для каждого, кто занимает государственную должность".

Стоимость участия в подобной антарктической экспедиции на борту судна MV Plancius начинается примерно от 6685 долларов США (или около 5187 фунтов стерлингов).