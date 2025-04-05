Главное за 5 апреля Как голосовать по месту жительства, трагедия на Елгавском шоссе и премьера спектакля с Хаматовой

В субботу на Елгавском шоссе произошла смертельная авария, накануне состоялась премьера нового спектакля с Хаматовой, а в ЦИК рассказали о том, что нужно знать тем, кто будет вынужден голосовать на предстоящих муниципальных выборах по месту жительства. Об этом и не только рассказываем в ежедневной подборке RUS TVNET за субботу, 5 апреля.
Новости Латвии:
В субботу, 5 апреля, на Елгавском шоссе неподалеку от Далбе произошла авария, в результате которой погиб человек. Об этом сообщила Государственная полиция Латвии.
Вечером в пятницу, 4 апреля, на сцене театра "Дайлес" прошла премьера спектакля "Веди свой плуг по костям мертвецов". Этот мощный сценический проект объединил сразу несколько ярких дебютов, новых имен и уже признанных артистов. Спектакль поставила харизматичный нидерландский режиссер Ола Мафалани, хорошо известная театральной Европе своим оригинальным взглядом и энергичной режиссурой.
И на предстоящих выборах самоуправлений будет обеспечена возможность проголосовать тем избирателям, которым состояние здоровья не позволяет самим прийти на один из избирательных участков, сообщили агентству LETA в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Полностью запретить использование какого-либо языка национальных меньшинств в общественных СМИ невозможно, - заявил в беседе с агентством LETA председатель Совета по общественным электронным СМИ (SEPLP) Янис Сикснис.
Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) проверила продаваемую супермаркетами клубнику и чернику, и в ходе проверок не было получено подтверждений, что эти ягоды могут быть виновными в случаях заболевания E. coli, сообщила вечером в пятницу передача Panorāma.
За рубежом:
Россия продолжает терять технику, вооружение и боеприпасы в войне против Украины, однако ее оборонно-промышленный комплекс по-прежнему способен компенсировать эти потери. Об этом в четверг заявил генерал армии США, верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, выступая перед Конгрессом США.
В субботу, 5 апреля, ночью Департамент полиции и погранохраны Эстонии в сотрудничестве с КаПо выслали из страны русского шовиниста Константина Горлова, пишет Rus.Postimees.
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу раскритиковал слабую реакцию посольства США на российский удар баллистической ракетой по Кривому Рогу, в результате которого были убиты 19 человек, в том числе девять детей, сообщает AFP.
Спустя менее чем два месяца после парламентских выборов в Бундестаг, на которых победу одержал блок консерваторов с результатом в 29% голосов, рейтинг Христианско-демократического союза (ХДС) начал снижаться. Тем временем поддержка правой евроскептической партии "Альтернатива для Германии" (AfD), занявшей второе место с 21%, продолжает неуклонно расти.
В субботу вступили в силу новые 10-процентные импортные пошлины, введенные по указу президента США Дональда Трампа. Они распространяются на импорт из всех стран, за исключением Канады и Мексики.
Интересное чтиво:
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