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Россия продолжает терять технику, вооружение и боеприпасы в войне против Украины, однако ее оборонно-промышленный комплекс по-прежнему способен компенсировать эти потери. Об этом в четверг заявил генерал армии США, верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, выступая перед Конгрессом США.

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В субботу, 5 апреля, ночью Департамент полиции и погранохраны Эстонии в сотрудничестве с КаПо выслали из страны русского шовиниста Константина Горлова, пишет Rus.Postimees.

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Президент Украины Владимир Зеленский в субботу раскритиковал слабую реакцию посольства США на российский удар баллистической ракетой по Кривому Рогу, в результате которого были убиты 19 человек, в том числе девять детей, сообщает AFP.

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Спустя менее чем два месяца после парламентских выборов в Бундестаг, на которых победу одержал блок консерваторов с результатом в 29% голосов, рейтинг Христианско-демократического союза (ХДС) начал снижаться. Тем временем поддержка правой евроскептической партии "Альтернатива для Германии" (AfD), занявшей второе место с 21%, продолжает неуклонно расти.

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В субботу вступили в силу новые 10-процентные импортные пошлины, введенные по указу президента США Дональда Трампа. Они распространяются на импорт из всех стран, за исключением Канады и Мексики.

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