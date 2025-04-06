В субботу спасатели 13 раз выезжали на вызовы из-за поваленных деревьев

Всего за сутки служба зафиксировала 72 вызова. Из них 19 касались пожаров, в том числе три вызова - из-за возгорания сухой травы, один - в связи с лесным пожаром.

Кроме того, поступило девять вызовов на тушение сажи в дымоходах жилых домов.

Также было 44 вызова на спасательные работы, а девять оказались ложными.

В 11:06 в субботу спасатели выехали в Олайнскую волость Олайнского края, где произошло дорожно-транспортное происшествие.

В результате столкновения грузовика и легкового автомобиля спасателям пришлось использовать гидравлическое оборудование, чтобы поднять прицеп грузовика и извлечь зажатую под ним легковую машину.

Внутри легкового автомобиля находился человек, которого спасатели освободили из салона.

Медики констатировали его смерть.