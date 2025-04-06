В субботу спасатели 13 раз выезжали на вызовы из-за поваленных деревьев

За минувшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила 13 вызовов, связанных с необходимостью убрать с проезжей части и тротуаров деревья, поваленные ветром, сообщает VUGD.
Всего за сутки служба зафиксировала 72 вызова. Из них 19 касались пожаров, в том числе три вызова - из-за возгорания сухой травы, один - в связи с лесным пожаром.
Кроме того, поступило девять вызовов на тушение сажи в дымоходах жилых домов.
Также было 44 вызова на спасательные работы, а девять оказались ложными.
В 11:06 в субботу спасатели выехали в Олайнскую волость Олайнского края, где произошло дорожно-транспортное происшествие.
В результате столкновения грузовика и легкового автомобиля спасателям пришлось использовать гидравлическое оборудование, чтобы поднять прицеп грузовика и извлечь зажатую под ним легковую машину.
Внутри легкового автомобиля находился человек, которого спасатели освободили из салона.
Медики констатировали его смерть.
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