Россия использовала посылки с секс-игрушками, чтобы доставить в Европу взрывчатку

Россия могла организовать диверсии в странах Европы, замаскировав взрывчатку в посылках с косметикой и секс-игрушками. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к расследованию. В июле 2024 года произошло несколько взрывов на складах курьерских компаний в Бирмингеме, Лейпциге и под Варшавой. Впоследствии польские правоохранительные органы обнаружили еще одну подозрительную посылку, которая не сдетонировала. Именно ее содержание позволило детально изучить, как была организована схема поставок взрывчатых веществ.
В посылках среди декоративной косметики и интимных товаров находились компактные зажигательные устройства.
"Самодельные зажигательные устройства, изготовленные из различных химикатов, включая высокореактивный магний, были спрятаны в подушках, упакованных в посылки с косметикой и секс-игрушками", - сообщил источник агентству Reuters.
В качестве детонаторов использовались миниатюрные детонаторы, изготовленные из дешевых китайских приспособлений, предназначенных для поиска потерянных вещей.
"Вся история указывает на спланированную диверсионную операцию, за которой стоит Главное разведывательное управление (ГРУ) России", - заявил источник агентства.
Два представителя европейской разведки сообщили агентству Reuters на условиях анонимности, что Россия часто использует местных преступников в качестве диверсантов. Они получали инструкции через мессенджер Telegram, и за выполнение заданий им платили вознаграждение, часто до нескольких тысяч евро.
Ярослав Стельмах, бывший эксперт по обезвреживанию взрывчатых веществ, подтвердил агентству Reuters, что компоненты, используемые в этих устройствах, действительно легко доступны в магазинах удобрений и пиротехники. Он сказал, что, несмотря на примитивную конструкцию, такие бомбы достаточно эффективны, чтобы вызвать пожар, и их чрезвычайно трудно обнаружить.
"Это дешевый, эффективный и практически неотслеживаемый способ организации поджогов и саботажа", - заключил он.
Осенью 2024 года польские власти сообщили, что российские спецслужбы готовят теракты на международных рейсах DHL в США и Великобританию. По этому делу были арестованы четверо подозреваемых.
Подробности обвинений были обнародованы в ноябре изданием The Wall Street Journal на основе источников среди западных чиновников. По данным издания, Россия рассматривала возможность поджога как пассажирских, так и грузовых самолетов. В то же время источники WSJ связали пожары, произошедшие в июле на логистических объектах в Германии, Великобритании и Польше, с реализацией этого плана.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!