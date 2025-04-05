Россия использовала посылки с секс-игрушками, чтобы доставить в Европу взрывчатку

Россия могла организовать диверсии в странах Европы, замаскировав взрывчатку в посылках с косметикой и секс-игрушками. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к расследованию. В июле 2024 года произошло несколько взрывов на складах курьерских компаний в Бирмингеме, Лейпциге и под Варшавой. Впоследствии польские правоохранительные органы обнаружили еще одну подозрительную посылку, которая не сдетонировала. Именно ее содержание позволило детально изучить, как была организована схема поставок взрывчатых веществ.