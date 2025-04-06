Объявлено количество поданных списков на муниципальных выборах

Всего на 731 депутатский мандат претендуют 4078 кандидатов, включенных в поданные списки. Наибольшее количество списков подано в Риге, где десять политических сил уже зарегистрировали свои избирательные списки.

Однако, как ожидается, это не все претенденты на власть в столице. Например, партия "Латвия на первом месте", возглавляемая Айнаром Шлесерсом, свой список пока не подала.

В ряде самоуправлений, напротив, число поданных списков остается сравнительно небольшим. Так, в Смилтенском крае готовность участвовать в выборах выразили всего два политических объединения - Латвийская партия зеленых и "Прогрессивные".

В Кулдигском крае за места в думе будут бороться партия "Кулдигскому краю" и Союз зеленых и крестьян (СЗК). В Талсинском крае - "Латвия на первом месте" и "Новое Единство", а в Вентспилсском крае - СЗК и Национальное объединение.

В Лимбажской думе зарегистрированы три списка: Объединение регионов Латвии, Видземская партия и СЗК.

В Саулкрастском крае также поданы три списка: Объединение регионов, СЗК и "Новое Единство". В Аугшдаугавском крае свои списки подали Латгальская партия, Партия Даугавпилсского края и Sarauj, Latgale!.

В Южнокурземском крае зарегистрированы списки от Единства, Зеленых и СЗК. Такая же ситуация и в Айзкраукльском крае, где участие в выборах подтвердили Единство, "Латвия на первом месте" и Национальное объединение.

Прием кандидатских списков завершится 8 апреля, а муниципальные выборы состоятся в начале июня.

ЦИК призвал политические силы не откладывать подачу списков на последний момент. К этому призыву присоединилось и Государственное агентство цифрового развития (VDAA), которое отвечает за техническую поддержку и обслуживание цифровой платформы выборов.