Объявлено количество поданных списков на муниципальных выборах

На предстоящих муниципальных выборах в Латвии на сегодняшний день подано 209 избирательных списков, свидетельствуют данные, опубликованные Центральной избирательной комиссией (CVK).
Всего на 731 депутатский мандат претендуют 4078 кандидатов, включенных в поданные списки. Наибольшее количество списков подано в Риге, где десять политических сил уже зарегистрировали свои избирательные списки.
Однако, как ожидается, это не все претенденты на власть в столице. Например, партия "Латвия на первом месте", возглавляемая Айнаром Шлесерсом, свой список пока не подала.
В ряде самоуправлений, напротив, число поданных списков остается сравнительно небольшим. Так, в Смилтенском крае готовность участвовать в выборах выразили всего два политических объединения - Латвийская партия зеленых и "Прогрессивные".
В Кулдигском крае за места в думе будут бороться партия "Кулдигскому краю" и Союз зеленых и крестьян (СЗК). В Талсинском крае - "Латвия на первом месте" и "Новое Единство", а в Вентспилсском крае - СЗК и Национальное объединение.
В Лимбажской думе зарегистрированы три списка: Объединение регионов Латвии, Видземская партия и СЗК.
В Саулкрастском крае также поданы три списка: Объединение регионов, СЗК и "Новое Единство". В Аугшдаугавском крае свои списки подали Латгальская партия, Партия Даугавпилсского края и Sarauj, Latgale!.
В Южнокурземском крае зарегистрированы списки от Единства, Зеленых и СЗК. Такая же ситуация и в Айзкраукльском крае, где участие в выборах подтвердили Единство, "Латвия на первом месте" и Национальное объединение.
Прием кандидатских списков завершится 8 апреля, а муниципальные выборы состоятся в начале июня.
ЦИК призвал политические силы не откладывать подачу списков на последний момент. К этому призыву присоединилось и Государственное агентство цифрового развития (VDAA), которое отвечает за техническую поддержку и обслуживание цифровой платформы выборов.
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