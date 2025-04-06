Вс, 6.04.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи

Профсоюз обеспокоен: сокращение бюрократии обернется увольнением простых работников

Андрей Йиргенсон
Андрей Йиргенсон Фото: Ieva Čīka/LETA

Сокращение бюрократии не должно обернуться увольнением рядовых сотрудников, - заявил в интервью агентству LETA председатель Профсоюза работников государственных учреждений, самоуправлений, предприятий и финансовой сферы Латвии (LVIPUFDA) Андрей Йиргенсон.

По его словам, для профсоюза принципиально важно, чтобы меры по снижению бюрократии не приводили к увольнению именно тех, кто выполняет повседневную, самую трудоемкую работу.

"Как правило, именно настоящие бюрократы делают все, чтобы остаться на своих местах, а увольняют простых работников, которые делают "черную работу". К сожалению, подобное происходит во многих государственных учреждениях, например, в Государственном агентстве занятости", - добавил Йиргенсонс.

Он подчеркнул, что профсоюз постоянно борется с практикой увольнения рядовых работников. В частности, не реже одного раза в неделю проходит юридическое заседание, на котором рассматриваются случаи увольнения членов профсоюза.

"Мы защищаем наших членов, и в некоторых случаях дело доходит до суда", - отметил Йиргенсонс.

По его словам, каждая ситуация имеет свои особенности, но профсоюз в каждом случае оценивает, насколько увольнение соответствует закону.

В субботу состоялся съезд Профсоюза работников государственных учреждений, самоуправлений, предприятий и финансовой сферы Латвии (LVIPUFDA).

Ранее сообщалось, что премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") 26 марта официально издала распоряжение о создании рабочей группы по снижению бюрократии. Практически работа группы началась уже несколько недель назад.

Рабочую группу возглавляет директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс, а заместителем председателя назначен президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис. Хотя конкретные сроки завершения работы в распоряжении не указаны, оба руководителя ранее публично заявляли, что анализ должен быть завершен в течение нескольких месяцев.

Первые предложения группы

Как ранее сообщила пресс-секретарь Кабинета министров Санта Йиргенсоне, на заседании в понедельник рабочая группа договорилась выдвинуть ряд инициатив:

  • сократить частоту обязательных медицинских осмотров (ОМО),
  • ускорить получение заключений по инвалидности для детей,
  • расширить круг пользователей e-адреса,
  • ввести статус "надежного предприятия".

Также была достигнута договоренность о общих улучшениях информационного обмена в государственных учреждениях. Основной принцип: гражданин или предприниматель предоставляет необходимую информацию только один раз, а в случае необходимости госучреждения обмениваются данными между собой, без необходимости дублирующей подачи документов.

Профсоюз LVIPUFDA является членской организацией Латвийского объединения свободных профсоюзов и Конфедерации независимых профсоюзов Европы, что позволяет ему представлять интересы своих членов при поддержке партнеров в Латвии и Европе.

Согласно информации на сайте профсоюза, LVIPUFDA объединяет около 4000 работников и 172 первичные организации в структурах государственной и муниципальной власти, финансовых учреждениях и предприятиях.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх