Профсоюз обеспокоен: сокращение бюрократии обернется увольнением простых работников

Сокращение бюрократии не должно обернуться увольнением рядовых сотрудников, - заявил в интервью агентству LETA председатель Профсоюза работников государственных учреждений, самоуправлений, предприятий и финансовой сферы Латвии (LVIPUFDA) Андрей Йиргенсон.
По его словам, для профсоюза принципиально важно, чтобы меры по снижению бюрократии не приводили к увольнению именно тех, кто выполняет повседневную, самую трудоемкую работу.
"Как правило, именно настоящие бюрократы делают все, чтобы остаться на своих местах, а увольняют простых работников, которые делают "черную работу". К сожалению, подобное происходит во многих государственных учреждениях, например, в Государственном агентстве занятости", - добавил Йиргенсонс.
Он подчеркнул, что профсоюз постоянно борется с практикой увольнения рядовых работников. В частности, не реже одного раза в неделю проходит юридическое заседание, на котором рассматриваются случаи увольнения членов профсоюза.
"Мы защищаем наших членов, и в некоторых случаях дело доходит до суда", - отметил Йиргенсонс.
По его словам, каждая ситуация имеет свои особенности, но профсоюз в каждом случае оценивает, насколько увольнение соответствует закону.
В субботу состоялся съезд Профсоюза работников государственных учреждений, самоуправлений, предприятий и финансовой сферы Латвии (LVIPUFDA).
Ранее сообщалось, что премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") 26 марта официально издала распоряжение о создании рабочей группы по снижению бюрократии. Практически работа группы началась уже несколько недель назад.
Рабочую группу возглавляет директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс, а заместителем председателя назначен президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис. Хотя конкретные сроки завершения работы в распоряжении не указаны, оба руководителя ранее публично заявляли, что анализ должен быть завершен в течение нескольких месяцев.
Первые предложения группы
Как ранее сообщила пресс-секретарь Кабинета министров Санта Йиргенсоне, на заседании в понедельник рабочая группа договорилась выдвинуть ряд инициатив:
- сократить частоту обязательных медицинских осмотров (ОМО),
- ускорить получение заключений по инвалидности для детей,
- расширить круг пользователей e-адреса,
- ввести статус "надежного предприятия".
Также была достигнута договоренность о общих улучшениях информационного обмена в государственных учреждениях. Основной принцип: гражданин или предприниматель предоставляет необходимую информацию только один раз, а в случае необходимости госучреждения обмениваются данными между собой, без необходимости дублирующей подачи документов.
Профсоюз LVIPUFDA является членской организацией Латвийского объединения свободных профсоюзов и Конфедерации независимых профсоюзов Европы, что позволяет ему представлять интересы своих членов при поддержке партнеров в Латвии и Европе.
Согласно информации на сайте профсоюза, LVIPUFDA объединяет около 4000 работников и 172 первичные организации в структурах государственной и муниципальной власти, финансовых учреждениях и предприятиях.
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