Профсоюз обеспокоен: сокращение бюрократии обернется увольнением простых работников

По его словам, для профсоюза принципиально важно, чтобы меры по снижению бюрократии не приводили к увольнению именно тех, кто выполняет повседневную, самую трудоемкую работу.

"Как правило, именно настоящие бюрократы делают все, чтобы остаться на своих местах, а увольняют простых работников, которые делают "черную работу". К сожалению, подобное происходит во многих государственных учреждениях, например, в Государственном агентстве занятости", - добавил Йиргенсонс.

Он подчеркнул, что профсоюз постоянно борется с практикой увольнения рядовых работников. В частности, не реже одного раза в неделю проходит юридическое заседание, на котором рассматриваются случаи увольнения членов профсоюза.

"Мы защищаем наших членов, и в некоторых случаях дело доходит до суда", - отметил Йиргенсонс.

По его словам, каждая ситуация имеет свои особенности, но профсоюз в каждом случае оценивает, насколько увольнение соответствует закону.

В субботу состоялся съезд Профсоюза работников государственных учреждений, самоуправлений, предприятий и финансовой сферы Латвии (LVIPUFDA).