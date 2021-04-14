Дания полностью отказалась от AstraZeneca. Неиспользованную вакцину попытается получить Латвия

Несмотря на рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Европейского агентства лекарств продолжать использовать эту вакцину, "кампания по вакцинации в Дании продолжится без вакцины AstraZeneca", - сообщил директор Управления здравоохранения Дании Серен Брострем.

На это сообщение уже отреагировала Латвия. Как сообщил в Twitter Министр здравоохранения Даниэль Павлютс, Латвия свяжется с Данией, чтобы выяснить, возможно ли получить неиспользованную вакцину AstraZeneca.

Mēs sazināsimies ar Dāniju un noskaidrosim iespēju pieteikties uz šīm vakcīnām. https://t.co/p7tG5T8voY — Daniels Pavluts (@pavluts) April 14, 2021

Напомним, Дания временно приостановила использование AstraZeneca 11 марта, приняв во внимание редкое, однако серьезное образование тромбов, что может быть связано с этой вакциной.