Дания полностью отказалась от AstraZeneca. Неиспользованную вакцину попытается получить Латвия

Несмотря на рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Европейского агентства лекарств продолжать использовать эту вакцину, "кампания по вакцинации в Дании продолжится без вакцины AstraZeneca", - сообщил директор Управления здравоохранения Дании Серен Брострем.
На это сообщение уже отреагировала Латвия. Как сообщил в Twitter Министр здравоохранения Даниэль Павлютс, Латвия свяжется с Данией, чтобы выяснить, возможно ли получить неиспользованную вакцину AstraZeneca.
Напомним, Дания временно приостановила использование AstraZeneca 11 марта, приняв во внимание редкое, однако серьезное образование тромбов, что может быть связано с этой вакциной.
В Латвии при этом до сих пор не было подтверждено ни одного летального случая, у которого была бы установлена связь с вакциной от Covid-19.