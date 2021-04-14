Ср, 14.04.2021
Никогда не видела, чтобы так кожа обтягивала череп, но знаю, что сдаваться он не собирается. Юлия Навальная о муже
Юлия Навальная о муже

Дания полностью отказалась от AstraZeneca. Неиспользованную вакцину попытается получить Латвия

ФОТО: EPA/Scanpix

Дания в среду сообщила, что полностью отказывается от использования вакцины от Covid-19 производства AstraZeneca, став таким образом первым государством Европы, принявшем такое решение, сообщает AFP.

Несмотря на рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Европейского агентства лекарств продолжать использовать эту вакцину, "кампания по вакцинации в Дании продолжится без вакцины AstraZeneca", - сообщил директор Управления здравоохранения Дании Серен Брострем.

На это сообщение уже отреагировала Латвия. Как сообщил в Twitter Министр здравоохранения Даниэль Павлютс, Латвия свяжется с Данией, чтобы выяснить, возможно ли получить неиспользованную вакцину AstraZeneca.

Напомним, Дания временно приостановила использование AstraZeneca 11 марта, приняв во внимание редкое, однако серьезное образование тромбов, что может быть связано с этой вакциной.

В Латвии при этом до сих пор не было подтверждено ни одного летального случая, у которого была бы установлена связь с вакциной от Covid-19.

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