Левитс перенес время получения второй прививки AstraZeneca

И секретарь бывшего президента Раймонда Вейониса Эгита Казека рассказала агентству LETA, что его вторая прививка перенесена на 7 мая, когда вакцину получит и Валдис Затлерс.

Агентство LETA в данный момент не смогло связаться с секретарями бывших президентов Гунтиса Улманиса, Андриса Берзиньша и Вайры Вике-Фрейберги, чтобы выяснить, когда планируется вакцинировать их.

Представитель бюро вакцинации Агнесе Стразда на вопрос, почему время вакцинации отдельных бывших первых лиц государства перенесено с 15 апреля на 7 мая, указала, что она не следит за датами вакцинации первых лиц, и эта информация предоставляется им индивидуально, кроме того, за данными каждого жителя проследить невозможно. Она обратила внимание, что дату изменило вакцинируемое учреждение и призвала связаться с ним.

В свою очередь в клинической университетской больнице П. Страдиня указали, что требования по защите данных пациентов относятся и на первых лиц государства, поэтому там не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о переносе времени вакцинации.

Представитель Минздрава Оскар Шнейдер, поясняя сложившуюся ситуацию, указал, что вторая прививка лицам делается согласно периоду, указанному в инструкции к лекарству. В случае вакцины AstraZeneca от Covid-19 желаемое время вакцинации составляет от девяти до 12 недель после первой дозы. 12