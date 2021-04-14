Левитс перенес время получения второй прививки AstraZeneca

И секретарь бывшего президента Раймонда Вейониса Эгита Казека рассказала агентству LETA, что его вторая прививка перенесена на 7 мая, когда вакцину получит и Валдис Затлерс.
Агентство LETA в данный момент не смогло связаться с секретарями бывших президентов Гунтиса Улманиса, Андриса Берзиньша и Вайры Вике-Фрейберги, чтобы выяснить, когда планируется вакцинировать их.
Представитель бюро вакцинации Агнесе Стразда на вопрос, почему время вакцинации отдельных бывших первых лиц государства перенесено с 15 апреля на 7 мая, указала, что она не следит за датами вакцинации первых лиц, и эта информация предоставляется им индивидуально, кроме того, за данными каждого жителя проследить невозможно. Она обратила внимание, что дату изменило вакцинируемое учреждение и призвала связаться с ним.
В свою очередь в клинической университетской больнице П. Страдиня указали, что требования по защите данных пациентов относятся и на первых лиц государства, поэтому там не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о переносе времени вакцинации.
Представитель Минздрава Оскар Шнейдер, поясняя сложившуюся ситуацию, указал, что вторая прививка лицам делается согласно периоду, указанному в инструкции к лекарству. В случае вакцины AstraZeneca от Covid-19 желаемое время вакцинации составляет от девяти до 12 недель после первой дозы.
"В то же время точное время ревакцинации лицу устанавливают индивидуально, основываясь на нескольких условиях - доступности вакцин, графиком времени вакцинации медучреждения, а также принимая во внимание возможности лица явиться на вакцинацию в определенное время. В случае высших должностных лиц время ревакцинации также устанавливается индивидуально", - отметил представитель Минздрава.