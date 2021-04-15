Чт, 15.04.2021
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Юта Кройча, глава кафедры биологии и микробиологии Рижского университета им. Страдиня
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На канале Навального вышло новое расследование - на этот раз про валдайскую дачу Путина

ФОТО: Скриншот из видео

15 апреля на YouTube канале Алексея Навального появилось новое видео-расследование "Тайна валдайской дачи Путина". 

В описании к видео указано, что заявления российской пропаганды о том, что президента России Владимира Путина не интересует роскошь - ложь, а в доказательство этого авторы ролика предлагают "отправиться" в официальную резиденцию Путина на Валдае.

Видео: "Тайна валдайской дачи Путина"

Дополнительно к видео авторы дали ссылку на полноценное расследование в текстовом формате с примерами документов, планов и прочего.​

В конце описания авторы пишут: "Только от нас зависит, когда Алексей будет освобожден [из тюрьмы].

Меньше, чем за час видео собрало больше 270 тыс. просмотров и 43 тыс. "лайков".

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