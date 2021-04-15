Громкий процесс в Беларуси: у протестующего забрали в приют ребенка, когда он поехал на заседание суда

Суд Бреста с 23 марта рассматривает дело о массовых беспорядках в Пинске 9-10 августа 2020 года. В нем 14 обвиняемых, а потерпевшими проходят 109 милиционеров и чиновников, которые требуют около 530 тысяч рублей (почти 170 тысяч евро) компенсации. 14 апреля гособвинение запросило для фигурантов дела от 5,5 до 6,5 лет лишения свободы.