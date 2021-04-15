Чт, 15.04.2021
В Латвии не подтверждено ни одного смертельного случая, который был бы связан с вакциной от Covid-19. Юта Кройча, глава кафедры биологии и микробиологии Рижского университета им. Страдиня
Юта Кройча, глава кафедры биологии и микробиологии Рижского университета им. Страдиня

Громкий процесс в Беларуси: у протестующего забрали в приют ребенка, когда он поехал на заседание суда

Протесты в Минске ФОТО: AP/Scanpix

Суд Бреста с 23 марта рассматривает дело о массовых беспорядках в Пинске 9-10 августа 2020 года. В нем 14 обвиняемых, а потерпевшими проходят 109 милиционеров и чиновников, которые требуют около 530 тысяч рублей (почти 170 тысяч евро) компенсации. 14 апреля гособвинение запросило для фигурантов дела от 5,5 до 6,5 лет лишения свободы. 

Среди обвиняемых - супруги Мовшук, у них есть несовершеннолетние дети. Одну девочку на данный момент усыновили. Младшая дочь, которой 5 лет, до суда жила с папой, он находился под домашним арестом. В суде Сергей узнал, что ребенка изъяли в приют, пока он уехал на суд в Брест.

По информации правозащитников, Елена Мовшук прямо на суде после запроса прокурора написала в тетради: "Я повешусь!"

По версии обвинения, 9 августа прошлого года подсудимые участвовали в несанкционированном массовом мероприятии возле здания Пинского горисполкома, грубо нарушили общественный порядок, учинили погромы, нанесли сотрудникам милиции удары руками, ногами и различными предметами - досками, палками, уличными урнами, фрагментами тротуарной плитки и бетонных парапетных плит, бутылками, камнями, металлическими изделиями и арматурой. После чего умышленно уничтожили и повредили транспортные средства и другое имущество, принадлежавшие ОВД, физическим и юридическим лицам.

НАВЕРХ
Back