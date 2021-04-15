Громкий процесс в Беларуси: у протестующего забрали в приют ребенка, когда он поехал на заседание суда

Среди обвиняемых - супруги Мовшук, у них есть несовершеннолетние дети. Одну девочку на данный момент усыновили. Младшая дочь, которой 5 лет, до суда жила с папой, он находился под домашним арестом. В суде Сергей узнал, что ребенка изъяли в приют, пока он уехал на суд в Брест.
По информации правозащитников, Елена Мовшук прямо на суде после запроса прокурора написала в тетради: "Я повешусь!"
По версии обвинения, 9 августа прошлого года подсудимые участвовали в несанкционированном массовом мероприятии возле здания Пинского горисполкома, грубо нарушили общественный порядок, учинили погромы, нанесли сотрудникам милиции удары руками, ногами и различными предметами - досками, палками, уличными урнами, фрагментами тротуарной плитки и бетонных парапетных плит, бутылками, камнями, металлическими изделиями и арматурой. После чего умышленно уничтожили и повредили транспортные средства и другое имущество, принадлежавшие ОВД, физическим и юридическим лицам.