Приговор Навальному пересмотрит судья, получившая повышение от Путина

24 августа гособвинитель попросил отложить начало процесса о клевете и отправить запрос в омскую больницу о диагнозе подсудимого. Мировой суд приостановил процесс "в связи с болезнью подсудимого". Навальный в этот момент уже находился в берлинской клинике "Шарите".
Однако избранную для него подписку о невыезде миров суд решил оставить прежней. На сайте суда по поводу "текущего состояния" дела было сказано: "Место нахождения обвиняемого известно, однако отсутствует реальная возможность его участия в судебном разбирательстве".
В апелляционном постановлении судьи Курышевой говорилось, что адвокат Вадим Кобзев просил отменить Навальному подписку о невыезде, ссылаясь на нормы российского уголовно-процессуального законодательства и международного права. Адвокат указывал, что мера пресечения к Навальному "фактически не была применена и, следовательно, не повлекла никаких правовых последствий".
Прокуратура возражала: "Сторона защиты и сам подсудимый не обжаловали решение 17 августа об избрании меры пресечения".
Как Навальный мог обжаловать эту меру или поручить это сделать защите, находясь в коме, в решении суда не говорится, но в итоге судья Курышева признала, что доводы защитника "сами по себе не могут служить основанием" для изменения решения мирового судьи. "Оснований для удовлетворения апелляционной жалобы защитника не имеется", - было сказано в ее постановлении.
Как Курышева судила за акцию в поддержку Навального
Судья Курышева 1 февраля 2021 года арестовала на 12 суток доцента МГИМО Александра Тэвдой-Бурмули за участие в акции в поддержку Навального - 31 января он был задержан вместе с дочерью (ее арестовали на неделю).
После суда Тэвдой-Бурмули написал в "Фейсбуке", что судья, "заслушав ходатайство о приобщении к делу документов о диабете и приняв к сведению напоминание адвоката, что с диабетом первого типа арестовывать опасно для пациента, вышла на две минуты и вернулась со сроком 12 дней - хотя до этого всем давала автоматически семь-восемь суток".
В решении судьи Курышевой, опубликованном на сайте суда, о диабете не говорится, но сказано, что при назначении наказания суд учитывает данные о том, что задержанных "страдает рядом заболеваний".
Это вызвало скандал - назначать арест людям с инсулиновой зависимостью запрещено. 6 февраля Мосгорсуд отменил арест, ученого выпустили из спецприемника в Сахарово. Это не помешало арестовавшей его судье вскоре получить повышение. Первой о том, что Путин повысил судью Курышеву до зампреда Бабушкинского суда, написала "Новая газета".
Как судья Курышева рассматривала другие дела
В 2019 году Курышева отправила в СИЗО заместителя председателя правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрея Маякова по подозрению в попытке мошенничества на 2,5 млн рублей.