Вс, 18.04.2021
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Приговор Навальному пересмотрит судья, получившая повышение от Путина

ФОТО: BBC News

Апелляционную жалобу Алексея Навального на "объединенный приговор" от 20 февраля, которым был назначен штраф по обвинению в клевете на ветерана и два с половиной года колонии по делу "Ив Роше", будет рассматривать зампред Бабушкинского суда Москвы. Она была назначена на этот пост президентом Владимиром Путиным за четыре дня до того, как дело Навального поступило в суд.

12 апреля Путин подписал указ о назначении федеральных судей. Повышение по этому указу получила судья Бабушкинского суда Москвы Наталья Курышева - она стала заместителем председателя этого суда.

В пятницу, 16 апреля, в суд из 321-го участка мирового судьи поступила апелляционная жалоба Навального, которую защита подала еще в начале марта. В тот же день дело было передано Курышевой. Заседание состоится 29 апреля, говорится на сайте суда.

Что будет пересматривать судья Курышева

Приговор, после которого Навальный был отправлен в колонию, не вступил в силу, однако Навального еще до его рассмотрения в апелляции этапировали отбывать наказание.

Федеральная служба исполнения наказаний исполняет его на основании не приговора, а постановления Замоскворецкого суда Москвы о замене политику условного срока на реальный в рамках приговора 2014 года по делу "Ив Роше".

Это постановление вступило в силу 20 февраля, когда жалобу Навального отклонил в апелляции Мосгорсуд.

Этот вопрос рассматривался в здании Бабушкинского суда Москвы, где в тот же день завершился обвинительным приговором и процесс по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко.

Дело о клевете рассматривала на выездной площадке Бабушкинского суда мировой судья Вера Акимова. Она присудила Навальному штраф 850 тысяч по обвинению в клевете и указала в резолютивной части назначенный ему срок лишения свободы по делу "Ив Роше".

По статье 70 УК РФ (назначение наказания по совокупности приговоров) к наказанию, назначенному по последнему приговору, частично или полностью присоединяется неотбытая часть наказания по предыдущему приговору.

Суммирование наказаний привело к коллизии. Защита считает незаконным не только сам приговор, но и отправку Навального в колонию до рассмотрения этого приговора в апелляции. Теперь с этим предстоит разбираться Курышевой - новому зампреду Бабушкинского суда Москвы.

Как судья Курышева уже рассматривала дело Навального

Курышева в статусе рядового судьи того же суда уже рассматривала 3 декабря другую апелляционную жалобу защиты Навального по тому же делу о клевете и отклонила ее. Сам политик тогда еще восстанавливал здоровье в Германии после предполагаемого отравления "Новичком".

Та жалоба касалась меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которую 17 августа 2020 года - за три дня до отравления Навального - избрала для политика мировой судья Акимова в рамках предварительного слушания.

Навальный в том предварительном слушании по делу о клевете не участвовал. С 13 августа он был в Новосибирске, а в день избрания ему меры пресечения в Москве приехал из Новосибирска в Томск. 20 августа он должен был прилететь в Москву, но впал в кому и оказался в реанимации в Омске.

24 августа гособвинитель попросил отложить начало процесса о клевете и отправить запрос в омскую больницу о диагнозе подсудимого. Мировой суд приостановил процесс "в связи с болезнью подсудимого". Навальный в этот момент уже находился в берлинской клинике "Шарите".

Однако избранную для него подписку о невыезде миров суд решил оставить прежней. На сайте суда по поводу "текущего состояния" дела было сказано: "Место нахождения обвиняемого известно, однако отсутствует реальная возможность его участия в судебном разбирательстве".

В апелляционном постановлении судьи Курышевой говорилось, что адвокат Вадим Кобзев просил отменить Навальному подписку о невыезде, ссылаясь на нормы российского уголовно-процессуального законодательства и международного права. Адвокат указывал, что мера пресечения к Навальному "фактически не была применена и, следовательно, не повлекла никаких правовых последствий".

Прокуратура возражала: "Сторона защиты и сам подсудимый не обжаловали решение 17 августа об избрании меры пресечения".

Как Навальный мог обжаловать эту меру или поручить это сделать защите, находясь в коме, в решении суда не говорится, но в итоге судья Курышева признала, что доводы защитника "сами по себе не могут служить основанием" для изменения решения мирового судьи. "Оснований для удовлетворения апелляционной жалобы защитника не имеется", - было сказано в ее постановлении.

Как Курышева судила за акцию в поддержку Навального

Судья Курышева 1 февраля 2021 года арестовала на 12 суток доцента МГИМО Александра Тэвдой-Бурмули за участие в акции в поддержку Навального - 31 января он был задержан вместе с дочерью (ее арестовали на неделю).

После суда Тэвдой-Бурмули написал в "Фейсбуке", что судья, "заслушав ходатайство о приобщении к делу документов о диабете и приняв к сведению напоминание адвоката, что с диабетом первого типа арестовывать опасно для пациента, вышла на две минуты и вернулась со сроком 12 дней - хотя до этого всем давала автоматически семь-восемь суток".

В решении судьи Курышевой, опубликованном на сайте суда, о диабете не говорится, но сказано, что при назначении наказания суд учитывает данные о том, что задержанных "страдает рядом заболеваний".

Это вызвало скандал - назначать арест людям с инсулиновой зависимостью запрещено. 6 февраля Мосгорсуд отменил арест, ученого выпустили из спецприемника в Сахарово. Это не помешало арестовавшей его судье вскоре получить повышение. Первой о том, что Путин повысил судью Курышеву до зампреда Бабушкинского суда, написала "Новая газета".

Как судья Курышева рассматривала другие дела

В 2019 году Курышева отправила в СИЗО заместителя председателя правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрея Маякова по подозрению в попытке мошенничества на 2,5 млн рублей.

Как сообщало Business FM, Маяков, у которого инвалидность третьей группы и диабет, безуспешно просил отложить заседание, чтобы его адвокат мог получить медицинские документы из больницы, свидетельствующие о наличии у него заболеваний, которые, по его мнению, препятствуют содержанию под стражей.

Кроме того, судья отклонила ходатайство об отводе следователя, который, как было указано документах, принял дело к расследованию с ошибочной формулировкой "преступление против половой неприкосновенности".

В 2020 году Маякову предъявили обвинение в мошенничестве. В ходе следствия он жаловался на "действия должностных лиц, осуществляющих уголовное производство", говорится на сайте Бабушкинского суда. Часть жалоб поступала судье Курышевой, она неоднократно принимала решения либо о возвращении жалоб, либо об отказе их принимать, либо о прекращении производства по ним.

18 марта Бабушкинский суд Москвы приговорил Маякова к четырем годам и восьми месяцам колонии за мошенничество (дело рассматривал другой судья).

Более благоприятным для подсудимых было изучение в 2016 году судьей Курышевой поступившего в Бабушкинский суд дела об организации проституции против издателей журнала "Флирт" Дмитрия Зяблицева и Станиславы Казаковой.

Судья признала обвинение "противоречивым и неконкретным" и вернула его в прокуратуру для устранения замечаний. В 2017 году другой суд приговорил Зяблицева к трем годам лишения свободы, а Казакову - к двум годам условно. На этой неделе Зяблицева, который в 2020 году после выхода на свободу вновь был арестован, приговорили к одному году и девяти месяцам колонии.

Навальный 31 марта объявил голодовку в колонии №2 в Покрове, где отбывает срок по делу "Ив Роше". Он требует пустить к нему независимого врача. Адвокаты Навального и он сам сообщали о серьезных проблемах со здоровьем.

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