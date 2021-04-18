Приговор Навальному пересмотрит судья, получившая повышение от Путина

12 апреля Путин подписал указ о назначении федеральных судей. Повышение по этому указу получила судья Бабушкинского суда Москвы Наталья Курышева - она стала заместителем председателя этого суда.

В пятницу, 16 апреля, в суд из 321-го участка мирового судьи поступила апелляционная жалоба Навального, которую защита подала еще в начале марта. В тот же день дело было передано Курышевой. Заседание состоится 29 апреля, говорится на сайте суда.

Что будет пересматривать судья Курышева

Приговор, после которого Навальный был отправлен в колонию, не вступил в силу, однако Навального еще до его рассмотрения в апелляции этапировали отбывать наказание.

Федеральная служба исполнения наказаний исполняет его на основании не приговора, а постановления Замоскворецкого суда Москвы о замене политику условного срока на реальный в рамках приговора 2014 года по делу "Ив Роше".

Это постановление вступило в силу 20 февраля, когда жалобу Навального отклонил в апелляции Мосгорсуд.

Этот вопрос рассматривался в здании Бабушкинского суда Москвы, где в тот же день завершился обвинительным приговором и процесс по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко.

Дело о клевете рассматривала на выездной площадке Бабушкинского суда мировой судья Вера Акимова. Она присудила Навальному штраф 850 тысяч по обвинению в клевете и указала в резолютивной части назначенный ему срок лишения свободы по делу "Ив Роше".

По статье 70 УК РФ (назначение наказания по совокупности приговоров) к наказанию, назначенному по последнему приговору, частично или полностью присоединяется неотбытая часть наказания по предыдущему приговору.

Суммирование наказаний привело к коллизии. Защита считает незаконным не только сам приговор, но и отправку Навального в колонию до рассмотрения этого приговора в апелляции. Теперь с этим предстоит разбираться Курышевой - новому зампреду Бабушкинского суда Москвы.

Как судья Курышева уже рассматривала дело Навального

Курышева в статусе рядового судьи того же суда уже рассматривала 3 декабря другую апелляционную жалобу защиты Навального по тому же делу о клевете и отклонила ее. Сам политик тогда еще восстанавливал здоровье в Германии после предполагаемого отравления "Новичком".

Та жалоба касалась меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которую 17 августа 2020 года - за три дня до отравления Навального - избрала для политика мировой судья Акимова в рамках предварительного слушания.