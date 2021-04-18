Россия и Беларусь заявили, что на Лукашенко готовилось покушение: подозреваемых задержали

По его словам, за подготовкой покушения стояли спецслужбы США: "Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб - скорее всего, ЦРУ, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и заняться организацией покушения на президента и детей".

"Но меня удивляет другое - почему американцы себя так ведут? Ведь задачу устранить президента - запомните - не может дать никто, кроме высшего политического руководства", - сказал Лукашенко в видео, которое опубликовала его пресс-служба в Telegram-канале "Пул Первого". 1

Как сообщил глава КГБ Беларуси Иван Тертель, трое задержанных состояли в преступной группе, которая разработала и начала реализовывать план "по физическому устранению президента Республики Беларусь и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем". По данным КГБ, переворот был запланирован на лето 2021 года.

ФСБ России подтвердила информацию КГБ Беларуси и заявила, что участвовала в операции по задержанию Федуты и Зеньковича в Москве. По данным ФСБ, они прибыли в город после консультаций в США и Польше для встречи с "оппозиционно настроенными генералами Вооруженных сил Беларуси".

При этом, как утверждает ФСБ, переворот в Беларуси планировался на 9 мая.