Россия и Беларусь заявили, что на Лукашенко готовилось покушение: подозреваемых задержали

По его словам, за подготовкой покушения стояли спецслужбы США: "Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб - скорее всего, ЦРУ, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и заняться организацией покушения на президента и детей".
"Но меня удивляет другое - почему американцы себя так ведут? Ведь задачу устранить президента - запомните - не может дать никто, кроме высшего политического руководства", - сказал Лукашенко в видео, которое опубликовала его пресс-служба в Telegram-канале "Пул Первого".
Как сообщил глава КГБ Беларуси Иван Тертель, трое задержанных состояли в преступной группе, которая разработала и начала реализовывать план "по физическому устранению президента Республики Беларусь и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем". По данным КГБ, переворот был запланирован на лето 2021 года.
ФСБ России подтвердила информацию КГБ Беларуси и заявила, что участвовала в операции по задержанию Федуты и Зеньковича в Москве. По данным ФСБ, они прибыли в город после консультаций в США и Польше для встречи с "оппозиционно настроенными генералами Вооруженных сил Беларуси".
При этом, как утверждает ФСБ, переворот в Беларуси планировался на 9 мая.
- Александр Федута в 1990-х годах был пресс-секретарем Александра Лукашенко. В 2005 году он стал автором его первой политической биографии. Позже Федута перешел в оппозицию.
- Зенкович в начале 2000-х годов состоял в оппозиционной партии БНФ (Белорусский народный фронт). Затем он уехал в США и начал строить юридическую карьеру. У него есть американское гражданство.
- В марте 2021 года Зенкович в Facebook призывал белорусов бороться с режимом Александра Лукашенко. Он также критиковал Светлану Тихановскую за ее желание вести переговоры с властями.