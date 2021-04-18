Полиция в Стопинском крае разыскивала мужчину, у которого, возможно, была передозировка таблетками

15 апреля в светлое время суток в Стопиньском крае возле тихого поселка Саулиши наблюдалась огромная активность. Несколько машин правоохранительных органов патрулировали территорию, сотрудники полиции пешком прочесывали лесные массивы, время от времени на дороге мелькали кинологи.

Как оказалось, все эти люди и их обученные четвероногие друзья шли по стопам 36-летнего мужчины, который покинул свой дом и с ним больше не могли связаться.

"Принимая во внимание обстоятельства, что существует опасность для жизни и здоровья человека, были начаты поисковые мероприятия, чтобы найти человека и предотвратить риски", - пояснил Каспарс Рексцс, начальник Саласпилсского участка Государственной полиции (VP).

У сотрудников правоохранительных органов были обоснованные подозрения, что пропавший без вести принимал лекарства или другие вещества, которые могли нанести вред его здоровью и жизни. 2

На месте происшествия говорили, что разыскиваемый мог съесть 40 таблеток неизвестного происхождения. В этом случае все закончилось хорошо, потому что после нескольких часов работы полиция в лесу все же заметила что-то подозрительное.

Каспарс Рексцс рассказал, что мужчина передвигался по территории леса в радиусе около двух километров от места своего проживания. Он добровольно сел в полицейскую машину.

Мужчину направили в ближайшую больницу в столице, а затем его отвезли на улицу Твайка, где он будет находиться под наблюдением профессионалов.