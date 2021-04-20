Как топ-менеджер эстонской госфирмы брал взятки: "У этой бэхи просто инопланетные колеса!"

Бывший член правления Elektrilevi Тааво Рандна, приговоренный к условному тюремному заключению за взяточничество, в течение многих лет был для сотрудника занимающейся строительством сетей электроснабжения и связи компании Winester OÜ Тарви Вельстрёма своим человеком в госфирме, пишет Rus.Postimees.

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Хотя полиции безопасности и Госпрокуратуре в ходе расследования уголовного дела удалось доказать, что как минимум с весны 2017 года Рандна за вознаграждение сливал Вельстрёму информацию о тендерах и делился советами, как выиграть тендер, доказательства и показания свидетелей говорят о том, что мужчины были хорошими знакомыми за много лет до этого.

Следствие подтвердило, что Рандна начал искать BMW для cвоей жены в апреле 2017 года, а в мае был заключен договор лизинга. В обмен на инсайдерскую информацию Вельстрём оплатил лизинг автомобиля и другие расходы.