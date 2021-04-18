Экс-президент Эстонии предложил запретить россиянам въезд в Евросоюз

"Может быть, должен быть "тайм-аут" для любых - и я имею в виду любых - визитов из России. До вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с ЕС. Просто заморозьте визы, за исключением чрезвычайных семейных обстоятельств. На карту поставлена безопасность Европы. Хватит", - гласит англоязычный твит экс-президента.

Maybe there should be a "time out" for any and I mean *any* visits from Russia.



Up to the invasion of Crimea these people were arrogantly demanding visa-free travel with the EU.



Just freeze visas except for family emergencies.



It is Europe's security at stake.



Enough. — toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) April 17, 2021

Ильвес опубликовал это сообщение после того, как стало известно, что Чехия высылает 18 российских дипломатов, которые подозреваются в работе на две российские спецслужбы - ГРУ и СВР. Высылаемых агентов подозревают в причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году.

Из публикации Ильвеса сделала новость радиостанция "Эхо Москвы", отметив, что ЕС еще не отреагировал на заявление бывшего президента Эстонии.

Публикация Ильвеса набрала сотни комментариев, чуть позже он запостил новый твит: "Всем бесчисленным троллям, которые блеют и твитят мне чушь: это не я, детки. Если Россия совершит нападение на Украину и вторгнется, как предполагает транспортировка боевой техники и как твердит телевидение в прайм-тайм, визы *будут* на повестке дня в Европе. Со мной или без меня", - написал он.