За три дня в порядке живой очереди от коронавируса привито более 8640 человек

В пятницу в трех центрах массовой вакцинации было израсходовано 3250 доз вакцины от Covid-19, а в субботу, когда двери открыли восемь центров вакцинации, было израсходовано более 5000 доз. В воскресенье были открыты только два центра вакцинации - в Даугавпилсе и Цесисе. В Цесисе были израсходованы все дозы вакцины, а в Даугавпилсе из-за меньшего интереса со стороны жителей осталось некоторое количество неиспользованных доз. В воскресенье в Цесисе и Даугавпилсе в порядке живой очереди вакцины получили 392 человека.