За три дня в порядке живой очереди от коронавируса привито более 8640 человек

В пятницу в трех центрах массовой вакцинации было израсходовано 3250 доз вакцины от Covid-19, а в субботу, когда двери открыли восемь центров вакцинации, было израсходовано более 5000 доз. В воскресенье были открыты только два центра вакцинации - в Даугавпилсе и Цесисе. В Цесисе были израсходованы все дозы вакцины, а в Даугавпилсе из-за меньшего интереса со стороны жителей осталось некоторое количество неиспользованных доз. В воскресенье в Цесисе и Даугавпилсе в порядке живой очереди вакцины получили 392 человека.
Галерея: вакцинация в Риге
Самые большие очереди на получение вакцины были в Риге, наименьший интерес отмечен в Латгале.
В порядке живой очереди жители получали только вакцины производства AstraZeneca. Бюро вакцинации напоминает, что лица, получившие прививку, должны продолжать соблюдать все правила эпидемиологической безопасности. Иммунитет против вируса после получения вакцины AstraZeneca формируется примерно через 22 дня.
Галерея: вакцинация в Цесисе