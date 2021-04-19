Пн, 19.04.2021
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Тоомас Хендрик Ильвес, бывший президент Эстонии

Что мешает успешно использовать хотя бы те вакцины, что в Латвию уже доставили?

Руководитель Бюро вакцинации Эва Юхневича ФОТО: Edijs Pālens/LETA

​Горячие дискуссии на заседании правительства 13 апреля о медленной вакцинации против Covid-19 в конце той же недели привели к открытию центров массовой вакцинации для всех желающих. Организаторы вакцинации признали, что накопленные вакцины следует использовать как можно скорее, даже если это требует отказа от строгого контроля и бюрократической заявки на вакцинацию.

Фундаментальные проблемы с планированием

Однако, если не решить базовые проблемы с планированием, это может стать лишь временной заплаткой, сообщает De Facto.

Как изучила передача, в организации процесса - много сторон, которые не видят общей картины и поздно прислушиваются к проблемам, возникающих на практике.

Именно накопление, образовавшееся к 10 апреля, - один из индикаторов недостатков планирования.

Несмотря на то, что объем вакцинаций против Covid-19 с конца прошлого года неуклонно растет, Латвия выделяется на карте Европы своим худшим результатом. И не только из-за меньшего количества вакцин, но и из-за неумения их использовать.

Существующие на тот момент запасы вакцин нельзя оправдать отсутствием мощностей, поскольку количество вакцинированных в день (в среднем 3900) составляло лишь половину от общего объема вакцинации, оцененного Бюро вакцинации, даже без учета центров массовой вакцинации.

В начале Бюро вакцинации заявило, что средняя пропускная способность без центров составляет около 7 900 человек в день. С центрами - 21 000.

Однако, например, в Даугавпилсе в начале апреля в двух крупных центрах за несколько дней вакцинировали всего 480 человек. В Риге намного больше - около 6700 за шесть дней, но тоже меньше, чем нужно.

Комментарий участвующих сторон

Veselības centru apvienība, которая проводит вакцинацию в трех крупных центрах, считает, что главная проблема заключается в отзывчивости людей, а не в организации. По словам председателя правления Стеллы Лапини, единственной ошибкой организаторов было открытие центров во время пасхальных каникул. Бюро вакцинации считает аналогично, отмечая, что одной из причин был скептицизм населения и желание использовать вакцину другого производителя.

Ситуация на практике

12 апреля дали зеленый свет на вакцинацию учителей, но не секрет, что многие из них тоже не хотят делать прививки. В Инчукалнской начальной школе четыре из 30 учителей были провакцинированы раньше как представители других групп, а теперь готовность пройти вакцинацию выразили только семь педагогов.

Для получения дополнительной информации директор Агнесе Калниня организовала видео-семинары с лекциями специалистов. Однако она признает, что сама организация также не способствует вакцинации: есть списки от Министерства образования, необходимо зарегистрироваться на manavakcina.lv, дождаться сообщения, а затем подать заявку в конкретном пункте вакцинации.

"Это все можно было упростить. Конечно, Бюро вакцинации делает свое дело, у него свои схемы и свои длинные дороги, но на самом деле это можно было бы сделать намного проще с помощью семейного врача", - говорит она.

В Инчукалнсе подумали, что можно пригласить выездных вакцинаторов на пару с Вангажской средней школой. Но это еще один список и новая путаница. Кроме того, учителя были разделены на группы, кому положено, и кому - нет.

Председатель ассоциации семейных врачей Сармите Вейде также отмечает бюрократию и недостатки в организации.

Потому что пока где-то оставались лишние вакцины, к семейным врачам стояли очереди, а вакцин не хватало.

Вакцины Pfizer, которые в ближайшее время еще добавятся в Латвии, врачам не выдают, так как договор с логистами предусматривает их доставку только в больницы. "Мы просили это решить на прошлой неделе, было как бы обещание, но на этой неделе ответа нет", - призналась она в четверг, 15 апреля.

De Facto также изначально не могли получить ответ на этот вопрос, пока, наконец, в Бюро вакцинации не отметили, что проблема будет решена с помощью новых закупок, а также поиска развозчиков вакцины Pfizer для семейных врачей. Учитывая, что в течение этих недель в целом будет мало вакцин, это означает, что тем временем у них, возможно, может быть перерыв в вакцинации.

Однако в Бюро заявляют, что постараются предотвратить это. Ответственный за логистику Армин Калниньш сказал: "Мы нашли возможность развозить для семейных врачей некоторое количество Moderna. Это будет один, два флакона. Но так семейные врачи по-прежнему остаются в наших рядах вакцинаторов".

Что мешало предвидеть эти проблемы?

Непонятно, почему это не решали раньше, ведь такой момент можно было предусмотреть. Организацией вакцинации занимается много сторон, поэтому не всегда понятно, кто чем занимается - например, и передачу De facto в поиске ответов на вопросы "футболили" от одних к другим.

Так, помимо Бюро вакцинации, существует еще и Рабочая группа по вакцинации, которая также решает вопросы организации вакцинации, логистики и другие.

А данные собирает Национальная служба здравоохранения, но у нее нет информации о количестве вакцинированных каждый день в конкретных центрах массовой вакцинации. Это, в свою очередь, следует запрашивать в Бюро вакцинации, которое все еще не реорганизовано и не включено в Национальную службу здравоохранения. В свою очередь, жители иногда получают приглашение из нескольких мест одновременно, а также после вакцинации.

Вся надежда на ИТ-систему

Организаторы вакцинации напоминают, что эти проблемы решит ИТ-система.

"Надо еще чуть-чуть потерпеть, пока две недели этот процесс будет именно таким - вручную. Однако с 19 апреля у нас будет новая система, поэтому все это будет автоматизировано", - сказала руководитель Бюро вакцинации Эва Юхневича.

Министр здравоохранения Дэниель Павлютс также утверждает, что все решит ИТ-система: "Мы делаем все возможное, используя имеющиеся у нас методы. Как только этот ИТ-инструмент заработает, мы сможем предоставить гораздо лучший обзор системы, гораздо лучшую возможность увидеть остатки, среди прочего, если мы сможем технически обеспечить безопасность лекарств, то и передать остатки лекарств".

ИТ-система, которая должно заработать поэтапно, до сих пор была ответом почти на все выявленные проблемы. Теперь ошибки планирования или ненужные бюрократические этапы будут не допустимы.

Ранее сообщалось, что с 19 апреля медицинские учреждения начнут предлагать запись на вакцинацию в новой информационной системе ViVat. Единая информационная система должна обеспечить централизованную обработку списков вакцинируемых, в результате чего ускорятся проверка списков и ввод данных. "Станет намного удобнее работать со списками и направлять людей в пункты вакцинации", - сказал тогда Павлютс.

Позже система будет дополнена возможностью подавать заявки на посещение конкретного прививочного пункта в конкретное время. Эту функцию планируется ввести до конца апреля.

Видео: Сюжет De Facto на латышском языке 

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