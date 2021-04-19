Что мешает успешно использовать хотя бы те вакцины, что в Латвию уже доставили?

Вакцины Pfizer, которые в ближайшее время еще добавятся в Латвии, врачам не выдают, так как договор с логистами предусматривает их доставку только в больницы. "Мы просили это решить на прошлой неделе, было как бы обещание, но на этой неделе ответа нет", - призналась она в четверг, 15 апреля.
De Facto также изначально не могли получить ответ на этот вопрос, пока, наконец, в Бюро вакцинации не отметили, что проблема будет решена с помощью новых закупок, а также поиска развозчиков вакцины Pfizer для семейных врачей. Учитывая, что в течение этих недель в целом будет мало вакцин, это означает, что тем временем у них, возможно, может быть перерыв в вакцинации.
Однако в Бюро заявляют, что постараются предотвратить это. Ответственный за логистику Армин Калниньш сказал: "Мы нашли возможность развозить для семейных врачей некоторое количество Moderna. Это будет один, два флакона. Но так семейные врачи по-прежнему остаются в наших рядах вакцинаторов".
Что мешало предвидеть эти проблемы?
Непонятно, почему это не решали раньше, ведь такой момент можно было предусмотреть. Организацией вакцинации занимается много сторон, поэтому не всегда понятно, кто чем занимается - например, и передачу De facto в поиске ответов на вопросы "футболили" от одних к другим.
Так, помимо Бюро вакцинации, существует еще и Рабочая группа по вакцинации, которая также решает вопросы организации вакцинации, логистики и другие.
А данные собирает Национальная служба здравоохранения, но у нее нет информации о количестве вакцинированных каждый день в конкретных центрах массовой вакцинации. Это, в свою очередь, следует запрашивать в Бюро вакцинации, которое все еще не реорганизовано и не включено в Национальную службу здравоохранения. В свою очередь, жители иногда получают приглашение из нескольких мест одновременно, а также после вакцинации.
Вся надежда на ИТ-систему
Организаторы вакцинации напоминают, что эти проблемы решит ИТ-система.
"Надо еще чуть-чуть потерпеть, пока две недели этот процесс будет именно таким - вручную. Однако с 19 апреля у нас будет новая система, поэтому все это будет автоматизировано", - сказала руководитель Бюро вакцинации Эва Юхневича.
Министр здравоохранения Дэниель Павлютс также утверждает, что все решит ИТ-система: "Мы делаем все возможное, используя имеющиеся у нас методы. Как только этот ИТ-инструмент заработает, мы сможем предоставить гораздо лучший обзор системы, гораздо лучшую возможность увидеть остатки, среди прочего, если мы сможем технически обеспечить безопасность лекарств, то и передать остатки лекарств".
ИТ-система, которая должно заработать поэтапно, до сих пор была ответом почти на все выявленные проблемы. Теперь ошибки планирования или ненужные бюрократические этапы будут не допустимы.
Ранее сообщалось, что с 19 апреля медицинские учреждения начнут предлагать запись на вакцинацию в новой информационной системе ViVat. Единая информационная система должна обеспечить централизованную обработку списков вакцинируемых, в результате чего ускорятся проверка списков и ввод данных. "Станет намного удобнее работать со списками и направлять людей в пункты вакцинации", - сказал тогда Павлютс.
Позже система будет дополнена возможностью подавать заявки на посещение конкретного прививочного пункта в конкретное время. Эту функцию планируется ввести до конца апреля.
Видео: Сюжет De Facto на латышском языке