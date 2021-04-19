Что мешает успешно использовать хотя бы те вакцины, что в Латвию уже доставили?

Фундаментальные проблемы с планированием

Однако, если не решить базовые проблемы с планированием, это может стать лишь временной заплаткой, сообщает De Facto.

Как изучила передача, в организации процесса - много сторон, которые не видят общей картины и поздно прислушиваются к проблемам, возникающих на практике. 2

Именно накопление, образовавшееся к 10 апреля, - один из индикаторов недостатков планирования.

Несмотря на то, что объем вакцинаций против Covid-19 с конца прошлого года неуклонно растет, Латвия выделяется на карте Европы своим худшим результатом. И не только из-за меньшего количества вакцин, но и из-за неумения их использовать.

Существующие на тот момент запасы вакцин нельзя оправдать отсутствием мощностей, поскольку количество вакцинированных в день (в среднем 3900) составляло лишь половину от общего объема вакцинации, оцененного Бюро вакцинации, даже без учета центров массовой вакцинации.

В начале Бюро вакцинации заявило, что средняя пропускная способность без центров составляет около 7 900 человек в день. С центрами - 21 000. 2

Однако, например, в Даугавпилсе в начале апреля в двух крупных центрах за несколько дней вакцинировали всего 480 человек. В Риге намного больше - около 6700 за шесть дней, но тоже меньше, чем нужно.

Комментарий участвующих сторон

Veselības centru apvienība, которая проводит вакцинацию в трех крупных центрах, считает, что главная проблема заключается в отзывчивости людей, а не в организации. По словам председателя правления Стеллы Лапини, единственной ошибкой организаторов было открытие центров во время пасхальных каникул. Бюро вакцинации считает аналогично, отмечая, что одной из причин был скептицизм населения и желание использовать вакцину другого производителя.

Ситуация на практике

12 апреля дали зеленый свет на вакцинацию учителей, но не секрет, что многие из них тоже не хотят делать прививки. В Инчукалнской начальной школе четыре из 30 учителей были провакцинированы раньше как представители других групп, а теперь готовность пройти вакцинацию выразили только семь педагогов.

Для получения дополнительной информации директор Агнесе Калниня организовала видео-семинары с лекциями специалистов. Однако она признает, что сама организация также не способствует вакцинации: есть списки от Министерства образования, необходимо зарегистрироваться на manavakcina.lv, дождаться сообщения, а затем подать заявку в конкретном пункте вакцинации.

"Это все можно было упростить. Конечно, Бюро вакцинации делает свое дело, у него свои схемы и свои длинные дороги, но на самом деле это можно было бы сделать намного проще с помощью семейного врача", - говорит она. 2

В Инчукалнсе подумали, что можно пригласить выездных вакцинаторов на пару с Вангажской средней школой. Но это еще один список и новая путаница. Кроме того, учителя были разделены на группы, кому положено, и кому - нет.

Председатель ассоциации семейных врачей Сармите Вейде также отмечает бюрократию и недостатки в организации.