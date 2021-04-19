В Балтийском море начинаются учения минных тральщиков стран НАТО

В учениях примет участие 21 корабль из 11 стран. 16 апреля в Эстонию прибыла 1-ая постоянная противоминная группа НАТО, чтобы принять участие в учениях, сообщает Министерство обороны Эстонии.

В состав противоминной группы входят пять кораблей. 1-я постоянная противоминная группа является одной из четырех аналогичных частей быстрого реагирования под командованием военно-морских сил НАТО.