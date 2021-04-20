Вт, 20.04.2021
На этой неделе темпы вакцинации будут ниже, но со следующей недели они будут расти. Эва Юхневича, руководитель бюро вакцинации
Эва Юхневича, руководитель бюро вакцинации

Известно, когда в Латвии может быть введен зеленый сертификат для путешествий

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Цифровой зеленый сертификат, необходимый для путешествий, может быть введен в Латвии в июне, следует из информационного отчета о разработке и внедрении цифрового зеленого сертификата, подготовленного правительством во вторник, 20 апреля.

17 марта этого года Европейская комиссия (ЕК) опубликовала пакет предложений по цифровому зеленому сертификату, чтобы облегчить безопасное свободное передвижение по ЕС во время пандемии Covid-19.

Минздрав отметил, что некоторые государства-члены Европейского союза (ЕС) уже разработали свои сертификаты вакцинации против Covid-19, чтобы освободить путешественников от определенных ограничений. В то же время министерство отметило, что для обеспечения стандартизированного подхода между различными разработанными решениями необходимы единые условия для выдачи и проверки сертификатов вакцинации.

"Структура цифровых зеленых сертификатов будет определять формат и содержание сертификатов о вакцинации против Covid-19, тестирования и заболеваний. Структура цифровых зеленых сертификатов гарантирует, что они могут быть выпущены в совместимом формате и могут быть надежно проверены, если его владелец представит его в других странах-членах ЕС, что способствует свободному перемещению по ЕС ", - признали в министерстве.

Планируется, что цифровой зеленый сертификат ЕС будет включать три типа сертификатов:

  • сертификат выздоровления от Covid-19,
  • сертификат вакцинации
  • и сертификат теста.

Сертификаты должны выдаваться в цифровом или бумажном формате, либо в обоих форматах.

В министерстве сообщили, что данные, необходимые для подготовки и выдачи цифрового зеленого сертификата в Латвии, уже частично доступны в единой электронной информационной системе сектора здравоохранения (e-veselība) и в едином IТ-решении вакцинации - Vivat.

В то же время правительство поддержало предложение Минздрава поручить Национальной службе здравоохранения (NVD) в сотрудничестве с Министерством внутренних дел (МВД) разработать решения для обеспечения выдачи и верификации цифрового зеленого сертификата и обеспечения его совместимости за границей.

План внедрения цифрового зеленого сертификата в Латвии предусматривает определение процесса сбора данных в апреле, разработку механизма создания и подписи сертификатов с конца апреля до начала июня, а также разработку веб-сайта для запроса и получения сертификата. В этот период также планируется внести поправки в нормативные акты.

С мая по первую половину июня планируется разработать систему верификации, а с конца мая до конца года планируется ввести дополнительные функции.

Минздрав также отметил, что первоначальное предложение Европейской комиссии предусматривало введение в действие цифрового зеленого сертификата, а генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявил, что международная чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, вызванная SARS-CoV-2, закончилась.

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