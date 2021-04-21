В Египте во время отдыха умер двухлетний ребенок из Эстонии

По данным Департамента здоровья, ребенок в возрасте до 2 лет заболел во время семейного отдыха в Египте и умер там из-за последствий сильной диареи.

Семья вернулась в Эстонию на прошлой неделе, и их второй ребенок, дошкольник, в настоящее время находится на больничном лечении в Эстонии.

По данным Департамента здоровья, тесты на младшего ребенка в Египте не проводились, поэтому точно неизвестно, где он заразился. Диагноз: рвота и диарея. Также неизвестно, была ли сделана прививка от вирусных заболеваний.

Департамент здоровья Эстонии также призывает людей с осторожностью относиться к поездкам на каникулы в любую страну. Особую осторожность необходимо соблюдать при поездках в третьи страны. "У нас нет достоверной и актуальной информации о возможностях системы здравоохранения в стране назначения, и мы не можем гарантировать, что вы получите необходимую помощь своевременно", - предупреждает ведомство.