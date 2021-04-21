Акции протеста в поддержку Алексея Навального: более 1000 задержанных

Видео: Команда Навального - об акциях протеста в прямом эфире

Акции протеста были запланированы более чем в 100 городах России.

Между тем российская полиция уже предупредила, что несогласованные акции протеста незаконны.

Протесты начались около 12 часов дня по латвийскому времени на Дальнем Востоке.

К 23 часам по всей России были задержаны 1226 человек, примерно треть из которых - в Санкт-Петербурге.

Задержания сторонников Навального

Юриста ФБК и продюсера YouTube-проекта "Навальный Live" Любовь Соболь и пресс-секретаря политика Киру Ярмыш задержали в Москве.

Как сообщил в Twitter адвокат Соболь Владимир Воронин, полицейские вывели ее из такси у метро и увезли в неизвестном направлении. По его словам, они ввели план "Перехват", чтобы задержать Соболь. С чем связано ее задержание, пока неизвестно. Отпустили ее только поздним вечером.

Московские полицейские также задержали пресс-секретаря политика Алексея Навального Киру Ярмыш.

Киру Ярмыш несколько часов держали в автобусе полиции. "Адвоката не пускают, протокол не составляют. Просто силой удерживают. Фактически похищение", - написала Ярмыш в Twitter.

В разных городах России полиция пришла к активистам и журналистам перед всероссийской акцией протеста в поддержку Алексея Навального.

В Петербурге полиция пришла с обыском к одному из авторов Telegram-канала "Ротонда", корреспонденту "Фонтанки" Ксении Клочковой. Полицейские искали сотрудника петербургского штаба Навального Дениса Кабакова, который раньше жил в этой квартире. По словам Клочковой, в ходе обыска у нее ничего не изъяли.

Как сообщает штаб Алексея Навального в Петербурге, к нескольким волонтерам и активистам пришли с обысками в рамках уголовного дела о перекрытии дорог, которое было возбуждено после зимних митингов в поддержку Навального.

В Екатеринбурге пришли с обыском к координатору местного штаба Навального Алексею Гресько. В Кургане задержали сотрудницу местного штаба Навального Софью Лопатину.

Задержан российский политик Владимир Рыжков, его подозревают в организации митинга, сообщил в Twitter главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

По данным СМИ и правозащитников, задержания активистов также провели в Нижнем Новгороде, Пятигорске, Сыктывкаре, Иркутске.