"Пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели": Путин о провокациях со стороны западных стран

О давлении Запада на Россию

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что российские власти ответят на провокации западных стран, которые "цепляют" Россию, пишет "Медуза".

"Вместе с тем недружественные акции в отношении России также не прекращаются. В некоторых странах завели пренеприличный обычай: по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода цеплять Россию. Спорт какой-то. Новый вид спорта, кто громче что-то скажет.

Мы ведем себя в этой связи в высшей степени сдержанно. Можно сказать, прямо без иронии можно сказать, скромно. 1

Часто вообще не отвечаем на недружественные акции, но и на откровенное хамство. Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, но мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин(...).

Мы действительно хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, в том числе, кстати, и с теми, с кем отношения в последнее время у нас мягко говоря не складываются. 1

Мы действительно не хотим сжигать мосты, но, если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет ассиметричным, быстрым и жестким. Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели", - приводит слова Путина "Медуза".

Путин закончил послание Федеральному собранию. Выступление длилось около 1 часа 20 минут. Содержание послания, как и в предыдущие годы, не анонсировалось, пишет "Медуза".

Видео: Послание Владимира Путина Федеральному собранию

Самым продолжительным было обращение 2018 года - тогда президент выступал 1 час 55 минут.

В 2020 году в послании Путин сообщил о конституционной реформе в России - изменения в законодательство были внесены после общенародного голосования, прошедшего в начале июля. Изменения в Конституции позволяют Путину оставаться президентом России до 2036 года.

Послание президента России проходит на фоне многочисленных призывов к властям России и лично к Путину обеспечить медицинскую помощь политику Алексею Навальному, который 31 марта объявил голодовку в колонии.