Рижская дума утвердила Ланге в должности исполнительного директора самоуправления

За утверждение Ланге проголосовали 46 из 57 присутствовавших депутатов.

На заседании Рижской думы прозвучала информация, что Ланге приступит к исполнению обязанностей исполнительного директора Риги с 17 мая.

Как сообщалось, 2 декабря прошлого года и.о. исполнительного директора Риги Ивета Залпетере по личным причинам ушла с занимаемой должности. После этого был организован конкурс на позицию исполнительного директора Риги, в котором приняли 37 претендентов.

По результатам конкурса, комиссия решила выдвинуть на пост исполнительного директора Ланге.

На выборах в самоуправления 2013 года Ланге был избран в Елгавскую думу от партии "Единство".