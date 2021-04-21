Рижская дума утвердила Ланге в должности исполнительного директора самоуправления
Рижская дума утвердила председателя правления Latvijas valsts ceļi Яниса Ланге в должности исполнительного директора самоуправления.
Рижская дума утвердила председателя правления Latvijas valsts ceļi Яниса Ланге в должности исполнительного директора самоуправления.
За утверждение Ланге проголосовали 46 из 57 присутствовавших депутатов.
На заседании Рижской думы прозвучала информация, что Ланге приступит к исполнению обязанностей исполнительного директора Риги с 17 мая.
Как сообщалось, 2 декабря прошлого года и.о. исполнительного директора Риги Ивета Залпетере по личным причинам ушла с занимаемой должности. После этого был организован конкурс на позицию исполнительного директора Риги, в котором приняли 37 претендентов.
По результатам конкурса, комиссия решила выдвинуть на пост исполнительного директора Ланге.
На выборах в самоуправления 2013 года Ланге был избран в Елгавскую думу от партии "Единство".
Он стал председателем правления LVC в 2013 году. С 2018 года он также является председателем совета Latvijas dzelzceļš.