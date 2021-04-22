Скандальная реклама с Горкшем: агентство извинилось за ошибку в переводе

Рекламное агентство Nord DDB Riga приносит свои извинения всем, чьи чувства были задеты плакатом рекламной кампании "Два миллиона причин вакцинироваться!" на русском языке, где был ошибочно переведен призыв сделать прививку ради того, чтобы снова можно было встречаться со своими бабушками и дедушками. В настоящее время рекламные материалы везде исправлены и заменены на корректные версии перевода, сообщили RUS TVNET в агентстве.
"Мы хотим искренне извиниться как перед русскоязычными жителями, которых задела ошибка перевода в рекламных материалах, так и перед всеми участниками процесса вакцинации: врачами, медсестрами, другими работниками медицинских учреждений и всеми, кто заботится о том, чтобы процесс вакцинации в Латвии проходил гладко и быстро. Мы приносим особые личные извинения Каспару Горкшу, который, бескорыстно согласившись принять участие в призыве к вакцинации, определенно не рассчитывал на ажиотаж, вызванный ошибочным переводом. В настоящее время материалы исправлены", - подчеркнул руководитель рекламного агентства Nord DDB Riga Андрис Рубинс.
Каспар Горкш: "Латвия не уникальна с ошибкой в рекламе кампании вакцинации, похожая ситуация сложилась в Швеции. Я бы сказал, что у меня и у известного героя мемов Гарольда возникла аналогичная проблема - что-то произошло без нашего ведома.
Для меня важно, чтобы во всей этой суматохе не пропало главное - сверхцель кампании, то есть призыв вакцинироваться, обращенный к каждому жителю Латвии на правильном, близком и понятном ему языке".
Агентство подтверждает, что все расходы, связанные с устранением ошибки, оно покроет из собственных средств.
Материалы кампании "Два миллиона причин вакцинироваться!" в настоящее время размещены в латвийских СМИ, на интернет-порталах и рекламных щитах. Цель кампании - побудить каждого жителя Латвии сделать прививку от Covid-19, чтобы вместе люди могли как можно скорее вернуться к привычному ритму жизни, встречаться и радоваться жизни вместе со своими близкими и друзьями.
Напомним, реклама с переводом обращения Горкша была замечена читателем RUS TVNET в автобусе Rīgas satiksme. Оригинальный призыв Горкша переводится как "Я вакцинируюсь, потому что хочу приехать в гости к бабушке и дедушке". Официальный же перевод на русский язык вышел несколько... противоречивым. Фраза "Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться с прабабушкой и прадедушкой" наводит на мысль о возможном летальном исходе после вакцинации.