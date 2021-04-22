Скандальная реклама с Горкшем: агентство извинилось за ошибку в переводе

"Мы хотим искренне извиниться как перед русскоязычными жителями, которых задела ошибка перевода в рекламных материалах, так и перед всеми участниками процесса вакцинации: врачами, медсестрами, другими работниками медицинских учреждений и всеми, кто заботится о том, чтобы процесс вакцинации в Латвии проходил гладко и быстро. Мы приносим особые личные извинения Каспару Горкшу, который, бескорыстно согласившись принять участие в призыве к вакцинации, определенно не рассчитывал на ажиотаж, вызванный ошибочным переводом. В настоящее время материалы исправлены", - подчеркнул руководитель рекламного агентства Nord DDB Riga Андрис Рубинс.

Каспар Горкш: "Латвия не уникальна с ошибкой в рекламе ​​кампании вакцинации, похожая ситуация сложилась в Швеции. Я бы сказал, что у меня и у известного героя мемов Гарольда возникла аналогичная проблема - что-то произошло без нашего ведома. 11

Для меня важно, чтобы во всей этой суматохе не пропало главное - сверхцель кампании, то есть призыв вакцинироваться, обращенный к каждому жителю Латвии на правильном, близком и понятном ему языке".

Агентство подтверждает, что все расходы, связанные с устранением ошибки, оно покроет из собственных средств.

ФОТО: Пресс-фото

Материалы кампании "Два миллиона причин вакцинироваться!" в настоящее время размещены в латвийских СМИ, на интернет-порталах и ​​рекламных щитах. Цель кампании - побудить каждого жителя Латвии сделать прививку от Covid-19, чтобы вместе люди могли как можно скорее вернуться к привычному ритму жизни, встречаться и радоваться жизни вместе со своими близкими и друзьями.