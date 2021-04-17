Призыв к вакцинации в Латвии: с переводом рекламы на русский, похоже, что-то пошло не так

Реклама с переводом обращения Горкша была замечена очевидцем в автобусе Rīgas satiksme. Оригинальный призыв Горкша переводится как "Я вакцинируюсь, потому что хочу приехать в гости к бабушке и дедушке". Официальный же перевод на русский язык вышел несколько... противоречивым. Фраза "Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться с прабабушкой и прадедушкой" наводит на мысль о возможном летальном исходе после вакцинации.

Оригинальный вариант:

Перевод:

ФОТО: Фото очевидца

В Бюро вакцинации пока затруднились ответить, какой из вариантов рекламы правдив, пообещав уточнить у авторов.

Напомним, 1 апреля стартовала информационная кампания "2 миллиона причин вакцинироваться". К кампании Министерства здравоохранения и Центра профилактики и контроля заболеваний были привлечены и латвийские знаменитости: Лайма Вайкуле, Ивар Калныньш и другие, а также о своих причинах привиться рассказали сотрудники TVNET Grupa.

Видео: TVNET GRUPA называет свои причины для получения прививки от Covid-19