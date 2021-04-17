Призыв к вакцинации в Латвии: с переводом рекламы на русский, похоже, что-то пошло не так

Многие заметили, что в Латвии проводится кампания "Два миллиона причин вакцинироваться!", в рамках которой латвийцы рассказывают о том, что побуждает их записываться и проходить вакцинацию от Covid-19. В кампании уже приняли участие TVNET Grupa, Стас Давыдов и Юрий Кушпело, но вот с бывшим футболистом сборной Латвии и экс-президентом ЛФФ Каспаром Горкшом что-то пошло не так. А точнее, с переводом его призыва на русский язык.
Реклама с переводом обращения Горкша была замечена очевидцем в автобусе Rīgas satiksme. Оригинальный призыв Горкша переводится как "Я вакцинируюсь, потому что хочу приехать в гости к бабушке и дедушке". Официальный же перевод на русский язык вышел несколько... противоречивым. Фраза "Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться с прабабушкой и прадедушкой" наводит на мысль о возможном летальном исходе после вакцинации.
Оригинальный вариант:
Перевод:
В Бюро вакцинации пока затруднились ответить, какой из вариантов рекламы правдив, пообещав уточнить у авторов.
Напомним, 1 апреля стартовала информационная кампания "2 миллиона причин вакцинироваться". К кампании Министерства здравоохранения и Центра профилактики и контроля заболеваний были привлечены и латвийские знаменитости: Лайма Вайкуле, Ивар Калныньш и другие, а также о своих причинах привиться рассказали сотрудники TVNET Grupa.
Видео: TVNET GRUPA называет свои причины для получения прививки от Covid-19
Кстати, это не первый случай в мире, когда кампания по популяризации вакцинации невольно оказывается связана с юмором - так, недавно шведские власти по ошибке использовали фотографию Гарольда, скрывающего боль, в рекламе бесплатной вакцинации. Официальный представитель стокгольмского региона Ханна Феллениус заявила, что фотографию взяли из фотостока, не зная, что на ней изображен герой мема. После того, как они узнали о Гарольде, фотографию быстро поменяли.