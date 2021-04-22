Бригис: рост заболеваемости Covid-19 - это последствия празднования Пасхи

По его словам, ситуация не очень хорошая, хотя ее можно было предвидеть.

"В других странах можно наблюдать, как быстро растет заболеваемость, и, когда вводятся более строгие ограничения, кривая заболеваемости быстро падает. В Латвии кривая более пологая, заболеваемость снижается слишком медленно, и это показывает, что некоторые люди не соблюдают ограничения ", - сказал Бригис.

Самая большая проблема, по его мнению, заключается в том, что общественность все еще не может признать, что вирус не исчез и пандемия не закончилась, даже если люди получают прививки.

"Люди просто устали от нынешней ситуации, им все труднее принимать ограничения и жить в таких условиях", - добавил профессор.

"Кривая заболеваемости сейчас пошла вверх, поэтому было бы неуместно говорить о смягчении", - заявил Бригис, добавив, что неразумно надеяться, что вирус исчезнет к концу лета. Этот вирус может никогда не исчезнуть, но с небольшой и контролируемой заболеваемостью можно уживаться.