В Мексике и Польше на "черном рынке" нашли поддельные вакцины Pfizer

По информации американских СМИ, одну дозу этого вещества продавали даже за 1000 долларов.

В больнице в Мексике около 80 человек получили поддельные дозы, в которых, похоже, находится физически безвредное вещество, однако никакой защиты от Covid-19 оно не обеспечивает, пишет Wall Street Journal.

Пузырьки с веществом были найдены в холодильниках, и сначала они привлекли внимание в связи с номером партии и сроком годности.

В конфискованных в Польше пузырьках было косметическое вещество, вероятно, крем от морщин, указало предприятие.

Огромный спрос на вакцины и их нехватка способствовали появлению подделок, пояснил руководитель отрасли глобальной безопасности Pfizer Лев Кубиак.

"Наши поставки ограничены, но эти поставки растут, так как мы увеличиваем объемы производства и присоединяемся в сфере производства вакцин к другим предприятиям. Однако в это время у преступников появляются прекрасные возможности", - признал он Wall Street Journal.